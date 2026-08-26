ضوابط و شرایط انتقال دانشجویان ارشد و دکتری تخصصی علوم پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، مرکز خدمات آموزشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت در راستای اصلاح فرآیندهای آموزشی، کاهش مکاتبات و تکریم ارباب رجوع، فرآیند انتقال دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D) ضوابط و شرایط انتقال دانشجویان تحصیلات تکمیلی را به شرح ذیل اعلام کرد:

۱- بررسی درخواست انتقال دانشجو توسط دانشگاه مبدا با توجه به موارد ذیل:

- شهادت/ فوت یا معلولیت سرپرست خانواده دانشجو بعد از قبولی وی در دانشگاه؛ به طوری‌که وی به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

- بیماری صعب‌العلاج یا معلولیت موثر دانشجو بعد از قبولی وی در دانشگاه؛ به نحوی که به تشخیص شورای پزشکی دانشگاه قادر به ادامه زندگی به طور مستقل نباشد و ضرورت انتقال وی محرز باشد.

- ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر بعد از قبولی وی در دانشگاه؛ محل تحصیل یا اشتغال شوهر به تایید مراجع ذیربط، در شهر دیگری باشد.

- شرایط خاص/ مواردی که به تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه حائز شرایط انتقال است.

۲- در صورت موافقت دانشگاه مبدا با انتقال دانشجو، با دانشگاه مقصد (مورد نظر دانشجو) مکاتبه و گزارش وضعیت تحصیلی، ریزنمرات، فرم پیوست و مستندات مرتبط با علت تقاضا، به دانشگاه مقصد اعلام شود.

۳- پس از اخذ نظر از دانشگاه مقصد و در صورت موافقت دانشگاه‌های مبدا و مقصد با انتقال، توسط دانشگاه مبدا نتیجه به همراه کلیه مستندات مندرج در بند ۲ به مرکز خدمات آموزشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت ارسال گردد.

۴- موضوع در کمیسیون موارد خاص معاونت آموزشی وزارت بهداشت توسط مرکز خدمات آموزشی طرح شده و نتیجه به دانشگاه‌های مبدا و مقصد از سوی این مرکز ابلاغ خواهد شد.

لازم به توضیح است پس از برگزاری کمیسیون موارد خاص معاونت آموزشی وزارت بهداشت، جهت جلوگیری از اتلاف وقت، دانشجویان نباید برای پیگیری امور انتقال به آن وزارت به داشت مراجعه کنند و نتیجه نهایی از سوی مرکز خدمات آموزشی به دانشگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.