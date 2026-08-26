به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و سومین دوره آزمون کتبی دانشنامه و چهل و پنجمین دوره آزمون گواهینامه تخصصی در کلیه رشته های تخصصی پزشکی بالینی و همچنین چهلمین دوره آزمون کتبی دانشنامه و گواهینامه در کلیه رشته های فوق تخصصی پزشکی بالینی همزمان با هم روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ در دانشگاه های علوم پزشکی منتخب برگزار خواهد شد.

ثبت نام هفتاد و سومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و چهل و پنجمین دوره آزمون گواهینامه تخصصی پزشکی و چهلمین دوره آزمون دانشنامه و گواهینامه رشته های فوق تخصصی پزشکی از دوشنبه ۵ مرداد آغاز شد و در دو بازه زمانی یک بار تا ۱۸ مرداد و یک بار تا ۲ شهریور تمدید شد.

کلیه افرادی که در موعد مقرر ثبت نام کرده اند باید جهت اطلاع از واجد شرایط بودن برای شرکت در آزمون از امروز ۴ شهریور تا ۷ شهریورماه ۱۴۰۵ با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir شرایط ثبت نامی خود را کنترل کرده و در صورت لزوم در مهلت تعیین شده نسبت به تکمیل مدارک ارسالی خود اقدام کنند.

ثبت نام داوطلبانی که سالجاری در آزمون ارتقاء گواهینامه - دانشنامه شرکت خواهند کرد به صورت مشروط است. یادآوری می شود این گروه از داوطلبان از طریق دانشگاه جهت شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی معرفی شده اند و مسئولیت ثبت نام در سامانه سنجش و ارسال مدارک مورد نیاز جهت آزمون گواهینامه دانشنامه تخصصی بر عهده داوطلب است.

هفتاد و سومین دوره آزمون کتبی دانشنامه و چهل و پنجمین دوره آزمون گواهینامه تخصصی در کلیه رشته های تخصصی پزشکی بالینی روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ و آزمون های شفاهی ۲۱ تا ۲۵ شهریورماه طبق جدول زمانبندی که در زمان اعلام نتیجه آزمون کتبی اعلام خواهد شد.

همچنین چهلمین دوره آزمون کتبی دانشنامه و گواهینامه در کلیه رشته های فوق تخصصی پزشکی بالینی روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی منتخب برگزار خواهد شد.

کارت ورود به جلسات امتحان کتبی در این آزمون ها در روزهای ۱۰ و ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۵ از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی http://sanjeshp.ir با وارد کردن کد رهگیری توزیع می شود. داوطلب باید پرینتی واضح و خوانا از کارت تهیه کند و در هنگام آزمون به همراه داشته باشد.