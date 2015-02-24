محمود اسعدی دبیر ستاد چهره های ماندگار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: این نشریه به صورت ماهانه چاپ خواهد شد و یک مجله مستقل است که به طور مشخص به نخبگان و نام آوران کشورمان خواهد پرداخت.

وی افزود: ۴ سال است که به دلایل مشخص که یکی از آن ها سوء استفاده از نام و نشان چهره های ماندگار و فعالیت جعلی بوده، همایش چهره های ماندگار برگزار نشده و جای خالی اش احساس می شود. بنابراین مجموعه شرایط باعث شد که فکر و طرح انتشار چنین مجله ای مطرح شود و پذیرفتم که مسئولیت آن را به عهده بگیرم.

دبیر ستاد چهره های ماندگار ادامه داد: این مجله برای پاسداری از اهداف ستاد چهره های ماندگار که ۲۴۰ نفر بودند، و حفاظت از جایگاه و شان آن ها منتشر خواهد. در حال حاضر مجوز انتشار این مجله را گرفته ام و تلاش داریم تا اولین شماره آن را پیش از عید منتشر کنیم.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول ماهنامه چهره های ماندگار گفت: آن چه در این مجله مهم است، وجه دیداری و شنیداری آن است. یعنی بیش از آن که دارای مقاله و مطلب باشد، شامل مصاحبه، مناظره و میزگرد خواهد بود. سعی داریم برای هر شماره مجله، بحث های چندجانبه و گفتگو با چهره های نخبه داخلی و خارجی داشته باشیم. بنابراین نشریه چهره های ماندگار، بیشتر یک مجله گفتگومحور خواهد بود.