دغدغه معیشت مردم را از موسیقی دور کرده است/ راضی نیستم

علیرضا افتخاری در گفتگوبا خبرنگار مهر ضمن تشریح تازه ترین فعالیت‌های موسیقایی خود توضیح داد: قرار بود بعد از انتشار آلبوم «پادشاه فصل ها» که مدتی است به آهنگسازی حسین پرنیا و خوانندگی من وارد بازار موسیقی شده کنسرتی را طی روزهای 30 بهمن و اول اسفند در سالن ورزشی سه هزار نفره امام خمینی (ره) کرمانشاه با همکاری انجمن موسیقی این شهر برگزار کنیم که به دلیل همزمانی با مراسم چهلمین روز شهادت مهدی نوروزی از شهدای مدافع حرم و همچنین ترور رییس دادگستری شهرستان روانسر کرمانشاه این کنسرت را به احترام این اتفاق ناگوار لغو کردیم.

وی ادامه داد: به هر ترتیب مردم شریف کرمانشاه در این روزها عزادار هستند بنابراین لازم بود که ما به احترام این فضای ایجاد شده فرصت دیگری را برای برگزاری کنسرت انتخاب کنیم که طبق برنامه ریزی های انجام گرفته اوایل سال آینده حتما در خدمت شهروندان شریف کرمانشاه در یک فضای شادتر و مطلوب تر خواهیم بود؛ چراکه خودم صلاح دیدم به دلیل اینکه این عزیزان داغدار هستند این فضا را رعایت کنیم تا بتوانیم در وقت دیگر کنسرت مطلوبی را تقدیم علاقه مندان کنیم.

این خواننده موسیقی ایرانی درباره دیگر فعالیت‌های خود در عرصه موسیقی بیان کرد: بعد از تجربه بسیار خوبی که با حسین پرنیا در آلبوم «پادشاه فصل ها» داشتم تصمیم داریم بار دیگر همکاری جدیدی را تجربه کنیم البته خودم تمایل دارم این تجربه تازه در فضایی شادتر و پرانرژی تری به لحاظ ملودی تولید شود تا جوانان نیز بتوانند با اثر همراهی بیشتری داشته باشند.

افتخاری به شرایط این سال‌های موسیقی کشورمان نیز اشاره کرد و گفت: به طور حتم اینکه من از شرایط راضی باشم یا نباشم چندان مهم نیست چرا که من فقط یک نفر هستم و یک نظر دارم و نمی توانم به نمایندگی از طرف فرد یا افراد دیگر درباره موسیقی کشورم اظهار نظر کنم اما باید بگویم شخصا از این فضا به دلایل کافی و وافی که پیش از این توضیح داده بودم راضی نیستم و امیدوارم در سال آینده شرایط به گونه ای از طرف سیاستگذاران موسیقی کشور هدایت شود که فضای تیره موسیقی کشور روشن تر شود و ما شاهد فعالیت‌های بهتری از سوی هنرمندان ارزشمند موسیقی باشیم.

وی در پایان بیان کرد: باید بپذیریم که شرایط اقتصادی مردم در شرایطی نیست که آنها به صورت جدی موسیقی را دنبال کنند. مردم ما در همین روزهای پایانی سال گرفته تا ایام دیگر به فکر معیشت خود هستند و واقعا باید به آنها حق داد که در چنین شرایط بد اقتصادی که دارند نتوانند به درستی به موسیقی جدی و با کیفیت توجه کنند. فضای کنونی کشور فعلا فضای توجه به روال عادی زندگی است و موسیقی در آن جایی ندارد گرچه خیلی از جوانان هنرمند این سرزمین با نهایت دقت و کیفیت مشغول کار کردن هستند و همین موضوع به خودی خود کمی من را به آینده امیدوار می کند.