افزایش ۴۰ درصدی شهرک سازی در سال ۲۰۱۴ توسط رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، جنبش «صلح اکنون» در گزارشی اعلام کرد که شهرک سازی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین در کرانه باختری در سال ۲۰۱۴ میلادی حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.

در ادامه گزارش گفته شده است رژیم صهیونیستی در سال گذشته میلادی ۴ هزار و ۴۸۵ مجوز احداث واحدهای مسکونی صادر شده است و این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۱۳ سه هزار و ۷۱۰ مورد و در سال ۲۰۰۷ ۸۵۸ مورد بوده است.

در این گزارش تاکید شده است که شهرک سازی رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۱۴ طی یک دهه گذشته بی سابقه بوده است.

توسعه شهرک ها در اراضی اشغالی فلسطین توسط رژیم صهیونیستی در حالی صورت می گیرد که جامعه جهانی با این موضوع مخالف است و آن را بر خلاف قوانین بین الملل می داند.