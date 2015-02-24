ریيس جديد باشگاه خبرنگاران جوان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان جبلی معاون خبر صداوسیما در حكمی «علی محمد صالحی» را به سمت رییس باشگاه خبرنگاران جوان منصوب كرد.
متن حكم معاون خبر صدا و سیما به رییس جدید باشگاه خبرنگاران جوان به شرح زیر است:
جناب آقای دكتر علی محمد صالحی
با توجه به مراتب تعهد، تجربه و توانمندی جنابعالی به موجب این حكم به عنوان «رییس باشگاه خبرنگاران جوان» منصوب میشوید.
رقابت جدی منابع متنوع و مختلف خبری و نیاز جامعه به جریان سازنده، مسئول و حرفهای اطلاعرسانی فضای مناسبی برای ایفای نقش مؤثرتر باشگاه فراهم نموده است؛ لذا انتظار میرود با درایت، ابتكار عمل و رعایت اصول دقت، سرعت و جامعیت در اطلاعرسانی و بهرهگیری از ظرفیت فراوان نیروهای جوان، باانگیزه و فعال ضمن حفظ و تقویت دستاوردهای باشگاه مأموریتهای ذیل را در اولویت برنامههای خود قرار دهید:
- گسترش پوشش موضوعی و جغرافیایی اخبار با هدف توسعه حداكثری دریافت و انتشار اخبار در راستای اهتمام ویژه به طرح شهروند – خبرنگار .
- توجه ویژه به بهینهسازی و ارتقای كمی و كیفی فرایند جذب و آموزش حرفهای نیروهای مستعد جوان.
- به كارگیری مستمر تدابیر روزآمد برای ارتقای روزافزون جایگاه و مرجعیت خبری باشگاه در عرصههای اطلاعرسانی كشور.
- ایجاد شرایط و فضای لازم از مرحله فكر و ایده تا مرحله پخش نهایی برای شناسایی، پرورش و بكارگیری ظرفیتها و استعدادهای موجود.
ضمن آرزوی توفیق برای جنابعالی از زحمات جناب آقای «آزاد ابراهیمزادگان» در دوره مسئولیت باشگاه خبرنگاران جوان تشكر و قدردانی می كنم.
پیمان جبلی - معاون خبر
مراسم معارفه مدیر جدید باشگاه خبرنگاران جوان امروز ساعت 11 برگزار می شود.
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