به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مظاهری، آیت الله حسین مظاهری در جلسه اخلاق خود با بیان این که اگر اقتصاد نفتی باشد، معلوم است که آمریکا و صهیونیست‌ها بر ما مسلّط می‌شوند گفت: اگر اقتصاد مقاومتی نباشد، معلوم است که همیشه دولت بدبخت و محتاج است، این اقتصاد مقاومتی خیلی مفید است و مرادم اینست که یکی از ارکان این اقتصاد مقاومتی، ساده‌زیستی است.

وی در ادامه تجمل گرایی را در خانواده ها یک آتش خانمان سوز عنوان کرد و گفت: کدامیک از ما تجمل‌گرا نیستیم؟! این طرز ازدواج‌ها و طرز خانه‌های ما و طرز رفت و آمدهای ما و طرز عید نوروز ما با آن همه گناه و جنایت‌ها و با آن همه بی‌بند و باری‌ها، تجمل‌گرایی است و ما باید ساده‌زیست شویم.

رئیس حوزه علمیه اصفهان با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب راجع به اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: این اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری انصافاً چیز خوبی است، البته پیاده شدن آن کار مشکلی است و اما نمی‌توانم و نمی‌شود در قاموس انسان راه ندارد و حتماً باید این اقتصاد مقاومتی پیاده شود و الاّ اقتصاد ما همیشه مریض است.

آیت الله مظاهری در ادامه با اشاره به این که حضور قلب در نماز کار بسیار مشکلی است گفت: سعی کنید نماز با جماعت و در مسجد و در اول وقت باشد، آنگاه حتماً به انسان کمک می‌کند و از دو چیز کمک بخواهید؛ یکی با تلاش و کوشش خودتان و صبر و استقامت در خودسازی و یکی هم به واسطۀ نماز.

رئیس حوزه علمیه اصفهان در ادامه تصریح کرد: به راستی اگر نماز، نماز باشد، انسان می‌تواند خودسازی کند، می‌تواند برسد، به آنجا که گناه در زندگی او نباشد و اگر گناه آمد، توبه و خجالت زدگی داشته باشد و بالاخره مقدمات آدمیت را فراهم کند. لذا باز از جوان‌ها تقاضا دارم که به نماز خیلی اهمیت دهید.

وی در ادامه به فکر دیگران بودن را از راههای خودسازی عنوان کرد و گفت: باید به هر اندازه که می‌توانی به فکر دیگران باشی، آن کسانی که می‌توانند دختران را شوهر دهند و پسرها را زن دهند و خانه برای بی‌خانمان‌ها درست کنند و بالاخره مردم را از نظر خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج در رفاه قرار دهند و کسانی که نمی‌توانند، به هر اندازه که می‌توانند و اگر هیچ نمی‌توانند، دلسوز برای اجتماع و دیگران باشند، با دعا و راز و نیاز با خدا و کمک گرفتن از دیگران برای مستمندان.

آیت الله مظاهری به فکر دیگران بودن را موردی غیر از خمس و زکات دانست و افزود: انسان می‌تواند خدا را معلم اخلاق خود کند، یکی با اقامۀ نماز و دوم با «وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ»‌، هرچه را خدا به او داده است، دیگران در آن شریک شوند، اگر مالی دارد، در مالش و اگر علم دارد، در علمش و اگر وجاهت شخصیت دارد، در وجاهت و اگر قلم دارد، در قلمش و بالاخره هر نعمتی که دارد، خودخور و خودخواه نباشد و به هر اندازه که می‌شود به دیگران بدهد: «وَ الَّذِینَ فِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ» و این حقّ معلوم یعنی قانون مواسات.

آیت الله مظاهری با بیان این که قانون مواسات بیش از هزار مرتبه در قرآن نازل شده است ابراز داشت: این جملۀ «وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ‌« بیش از هزار مرتبه در قرآن آمده است، این بچه بازی و سهل انگاری نیست، بلکه قانون مواسات خیلی جدّی است، بله فرقش اینست که در باب خمس و زکات اگر خمس و زکات نداد، حق الناس کرده و اگر حاکم اسلامی بتواند خمس و زکات را از او می‌گیرد و اگر کسی خمس ندهد، مال امام زمان در مالش است و نمی‌تواند تصرف در اموالش کند و اگر کسی زکات اصطلاحی فقها در رساله را بدهکار باشد، نمی‌تواند تصرف در اموالش کند تا این که زکاتش را بدهد و فقرا و امام زمان شریک در اموالش هستند و گفتم اگر حکومت اسلامی بتواند، از او می‌گیرد.

وی ادامه داد: اما راجع به قانون مواسات گرفتنی و حق النّاسی نیست، بلکه یک تکلیف است اما تکلیف خیلی جدّی است، در همان اول قرآن می‌فرماید: اگر متّقی هستی باید این دو بال را داشته باشی، یکی بال رابطه با خدا و یکی بال رابطه با مردم: «یُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ‌« و این کم کم به جاهای بالایی می‌رساند، به اندازه‌ای که اگر این تکلیف را ادا نکند، گناه بزرگ است و برای او جهنّم است و آیاتش هم فراوان است و معمولاً کسی به این قانون مواسات عمل نمی‌کند.

رئیس حوزه علمیه اصفهان گفت: انسان اگر خیلی مرد باشد خمس و زکاتش را می‌دهد، اما اینطور نیست که به هر اندازه به فکر زن و بچه‌اش است، به فکر دیگران هم باشد، اگر به راستی این قانون مواسات پیاده شود، اول چیزی که نتیجه می‌دهد، رفع فقر است و آنگاه فقر در جامعۀ ما نیست، اگر می‌بینیم فقر در جامعه هست، برای اینست که به این قانون مواسات عمل نمی‌شود.

وی در ادامه به بیان خصوصیات آخر الزمان پرداخت و گفت: وقتی حضرت ولی(عج) بیایند، با خرق عادت و معجزه به یک شبانه‌روز بر دنیا مسلّط می‌شوند و شش شبانه‌روز در دنیا مستقر می‌شوند و اینها معجزه و خرق عادت است و به قول قرآن، خدا می‌خواهد چنین شود و می‌شود، خدا می‌خواهد به دست ولیّش پرچم اسلام روی کرۀ زمین افراشته شود و عدالت اسلامی سرتاسر جهان را بگیرد و می‌گیرد، اما بعد حساب خرق عادت نیست و حساب معجزه نیست، بلکه حساب پیاده شدن قرآن و احکام اسلام است و اگر قرآن در میان مردم پیاده شود، همۀ مردم از نظر خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج در رفاه می‌شوند.

آیت الله مظاهری ابراز داشت: اگر به راستی قانون مواسات پیاده شود، اول نتیجه‌اش اینست که همۀ مردم در رفاه می‌شوند، اسلام که مدّعی است که من می‌توانم جهان را اداره کنم، باید چنین باشد، یعنی باید قوانینی در قرآن باشد که آن قوانین بتواند جهان را اداره کند و اول چیزی که باید در جهان اداره شود، اینست که باید فقر نباشد.

وی تصریح کرد: اول عدالت باشد و بعد از آن نه اینکه فقر نباشد، بلکه رفاه باشد و اگر ما به راستی به این قانون مواسات عمل کنیم، رفع فقر اجتماعی می‌شود و جداً پیدا نمی‌کنیم دختری را که در خانه بماند و پیدا نمی‌کنیم پسری را که بی زن بماند و پیدا نمی‌کنیم کسی را که بی خانه باشد و معنا ندارد پیدا کنیم کسی را که از نظر خوراک و پوشاک در مضیقه باشد و این معنای قانون مواسات قرآن است و این از شاهکارهای آیات قرآن است.

رئیس حوزه علمیه اصفهان در ادامه با اشاره به بیانات مکرر قرآن راجع به مواسات گفت: باید به هر اندازه می‌توانیم گره از کار دیگران بگشاییم و اگر نگشاید، یک گناه کبیرۀ بسیار بالا انجام داده است و گناهش خیلی بزرگ است، گناه به اندازه‌ای بزرگ است که آقا امام صادق در منی منبر رفته بودند و در وسط منبر فرمودند: «ای شیعیان ما اینقدر دل ما را خون نکنید. یک فضولی در وسط منبر گفت: یابن رسول الله! ما مرید شما هستیم و شما را امام می‌دانیم، کجا دل شما را خون کرده‌ایم؟ امام صادق فرمودند: تو، دو سه روز قبل به منی می‌آمدی و پیاده‌ای، خسته کنار جاده ایستاده بود و به تو گفت: مرا سوار کن و تو می‌توانستی او را سوار کنی، اما سوار نکردی و با بی‌اعتنایی گذشتی و دل ما را خون کردی».

آیت الله مظاهری تصریح کرد: دل امام زمان را کسی خون می‌کند که به قانون مواسات عمل نکند، کسی که تجمل‌گرا باشد، اما مردم در مضیقۀ مالی و در مضیقۀ ازدواج و خانه باشند، دو دو تا چهار تا است که اگر مردم به قانون مواسات عمل کنند، فقر از جامعه برداشته می‌شود و همه از نظر خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج در رفاه می‌شوند.

وی با بیان این که در قرآن ندارد که نماز بخوان، بلکه قرآن اقامۀ نماز دارد، ابراز داشت: بیش از دویست جا فرموده اقامۀ نماز، یعنی در اول وقت همه جا تعطیل باشد به جز مسجد و همۀ کارها ملغی شود به جز نماز و این نماز با ادب و با تعقیب و اگر بتواند با حضور قلب باشد.

آیت الله مظاهری در پایان با اشاره به سفارشات خدا و اهل بیت به موضوع نماز گفت: از همه و مخصوصاً جوان‌ها تقاضا دارم به نماز خیلی اهمیت دهید.