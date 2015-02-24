بنیامین بهادری داور آخرین «هزار صدای پاپ موسیقی» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین برنامه بخش پاپ از سری جدید «هزار صدای پاپ موسیقی»، بنیامین بهادری در جایگاه کارشناس و منتقد خوانندگی، فرید احمدی به عنوان کارشناس ترانه و علی منصوری، علیرضا میرآقا و آرش سعیدی به عنوان کارشناسان آهنگسازی، نوازندگی و تنظیم به نقد و بررسی آثار اجرا شده توسط خوانندگان می پردازند.

در بخش پاپ برنامه «هزارصدا»، هشت خواننده جوان، قطعه ای از آثار خود را به صورت زنده در حضور کارشناسان و تماشاگران اجرا می کنند و این آثار توسط کارشناسان برنامه مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و در پایان برنامه، نفرات برگزیده کارشناسی و مردمی معرفی و به فینال راه پیدا می کنند.

در برنامه روز شنبه ۹ اسفند همچنین تورج شعبانخانی، آهنگساز و خواننده موسیقی پاپ به عنوان خواننده مهمان قطعاتی از آثار ماندگار خود را اجرا خواهد کرد.