  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۱۴

بنیامین بهادری داور آخرین «هزار صدای پاپ موسیقی» شد

بنیامین بهادری داور آخرین «هزار صدای پاپ موسیقی» شد

آخرین برنامه «هزارصدای پاپ موسیقی» در سال ۱۳۹۳ شنبه ۹ اسفند در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین برنامه بخش پاپ از سری جدید «هزار صدای پاپ موسیقی»، بنیامین بهادری در جایگاه کارشناس و منتقد خوانندگی، فرید احمدی به عنوان کارشناس ترانه و علی منصوری، علیرضا میرآقا و آرش سعیدی به عنوان کارشناسان آهنگسازی، نوازندگی و تنظیم به نقد و بررسی آثار اجرا شده توسط خوانندگان می پردازند.

در بخش پاپ برنامه «هزارصدا»، هشت خواننده جوان، قطعه ای از آثار خود را به صورت زنده در حضور کارشناسان و تماشاگران اجرا می کنند و این آثار توسط کارشناسان برنامه مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و در پایان برنامه، نفرات برگزیده کارشناسی و مردمی معرفی و به فینال راه پیدا می کنند. 

در برنامه روز شنبه ۹ اسفند همچنین تورج شعبانخانی، آهنگساز و خواننده موسیقی پاپ به عنوان خواننده مهمان قطعاتی از آثار ماندگار خود را اجرا خواهد کرد.

کد مطلب 2505561

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها