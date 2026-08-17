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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۱

جوزف عون: لبنان ۲ گزینه دارد؛ اسرائیل با زور به جایی نمی رسد

جوزف عون: لبنان ۲ گزینه دارد؛ اسرائیل با زور به جایی نمی رسد

رئیس جمهور لبنان با اصرار بر مذاکره با رژیم صهیونیستی گفت: اسرائیل هرگز نخواهد توانست با استفاده از زور به اهداف خود دست پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، جوزف عون رئیس جمهور لبنان گفت: نمی خواهیم از اجرای توافق چارچوبی با اسرائیل عقب‌نشینی کنیم. ما تلاش می کنیم که توافق چارچوبی با اسرائیل را تقویت کنیم و به دنبال پیشرفت و گشایش در برخی پرونده‌ها هستیم.

وی افزود: در تلاش هستیم تا در پرونده‌های اسرا، مرزها، منطقه آزمایشی و آتش‌بس با اسرائیل پیشرفت‌هایی حاصل شود.

رئیس جمهور لبنان گفت: پیش روی لبنان دو گزینه جنگ یا دیپلماسی قرار دارد و گزینه دیگری وجود ندارد. اسرائیل جنگ را به شیوه‌ای هوشمندانه پیش نمی‌برد. تل آویو به صورت تاکتیکی فکر می‌کند و سطح راهبردی را نادیده گرفته است.

وی افزود: واکنش نظامی گسترده اسرائیل و کشتن غیرنظامیان بی گناه نه به ما کمک می‌کند و نه به آمریکا. اسرائیل هرگز نخواهد توانست با استفاده از زور به اهداف خود دست پیدا کند.

عون درباره ایران نیز گفت: لبنان از برقراری روابط با ایران بر مبنای دولت با دولت حمایت می‌کند. روابط باید بر اساس احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی باشد.

وی گفت: لبنان برای آمریکا و منافعش بسیار مهم است و ثباتی در منطقه بدون ثبات در لبنان و حمایت از ارتش لبنان نیست.

کد مطلب 6919518

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    نظرات

    • علی م IR ۰۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۷
      0 2
      پاسخ
      مثل یک موش کثیف که در انبار آذوقه افتاده و مجری دستورات دشمن صهیونیستی است ،که هرلحظه رژیم صهیونیستی درحال ترور وجنایت وبمب باران و کشتارمردمان بی گناه لبنان است در ویرانی کشور اونوفت یارو دم ازمذاکره بادشمن سفاک اسراییلی می زند که تاریخ چنین اعجوبه ای را بخود ندیده است

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