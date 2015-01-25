یاسر خاسب درباره جدیدترین فعالیت و اثر نمایشی خود در مقام کارگردان و بازیگر تئاتر فیزیکال به خبرنگار مهر گفت: وقتی با زنده‌یاد مجید بهرامی در نمایش «عجایب المخلوقات» همکاری داشتم، صحبت از کاری مشترک را داشتیم و هدف‌مان این بود که به صورت مستمر کار تئاتر داشته باشیم. در زمان اجرای نمایش «هوموریباس» شبی مجید بهرامی و شب دیگری علیرضا نادری و بهرام ریحانی به تماشای نمایش آمدند. در آن 2 شب گفتگوهایی درباره بیماری سرطان و اینکه شاید روزی ما جای این هنرمندان بیمار قرار بگیریم و تماشاگر نمایش آن‌ها باشیم، انجام دادیم.



وی ادامه داد: درباره اینکه باید قدر هم را بدانیم و به سادگی از کنار یکدیگر عبور نکنیم و بدانیم که همیشه وقتی کار خوبی انجام می‌دهیم، باز هم دیر بوده است با مجید بهرامی، علیرضا نادری و بهرام ریحانی صحبت داشتیم. 2 سال بود که به نمایشی درباره بیماری که مبتلا به بیماری خوابگردی است، فکر می‌کردم و در زمان اجرای «هوموریباس» وقتی با این هنرمندان صحبت کردم، اجرایی کردن آن ایده برایم جدی‌تر شد.



این هنرمند جوان تئاتر با ذکر خاطره‌ای از یکی از اقوام پدری خود، یادآور شد: «عمو جبار» مردی با صدایی خاص و ماندگار و از تعزیه خوانان قدیمی و با سابقه بود و در منطقه «میان کاله» مازندران همه او را می‌شناختند و دارای احترامی خاص بود. او در سن 93 سالگی درگذشت و بر اساس سنت قدیمی مردم منطقه، پیکر او شب قبل از خاکسپاری را در خانه و میان اهل خانواده سپری کرد. در آن شب در کنار پیکر «عمو جبار» نشستم و دستش را در میان دستانم گرفتم. همزمان صدای «عمو جبار» از ضبط صوت پخش می‌شد و من که هنوز گرما و انرژی دستش را حس می‌کردم و در کنار پیکرش هم نشسته بودم، حسی عجیب را تجربه کردم. احساسم این بود که «عمو جبار» حالا برای خودش می‌خواند و خودش هم شنونده آن است و این نشان دهنده آن است که او نمرده و حضور دارد.



خاسب افزود: در آن زمان به این نتیجه رسیدم که مهم نیست برخی آدم‌ها حضور فیزیکی ندارند زیرا برای من جمله «بودن یا نبودن، مسأله این است» دیگر مهم نبود بلکه ماندگار بودن یا ماندگار نبودن مهم شد. این ایده با داستانی که در ذهنم بود ترکیب شد تا نمایش «بی لالا» شکل بگیرد اما مانند مسابقه دوی ماراتن، مجید بهرامی ادامه راه را به من سپرد.



کارگردان نمایش «هدیه مرموز» و «گل» با اشاره به مراسم خاکسپاری زنده‌یاد مجید بهرامی، توضیح داد: در کنار بهرام ریحانی که با شرایط سخت جسمانی در مراسم حضور پیدا کرده بود، در قطعه هنرمندان نشسته بودم که فردی به سراغ ریحانی آمد و پرسید «از کار جدید چه خبر؟» بهرام ریحانی هم نگاهی به من کرد و پاسخ داد «قرار است با یاسر خاسب کاری جدید داشته باشیم». همان لحظه بود که جرقه همکاری با بهرام ریحانی در ذهنم زده شد و مصمم شدم که باید این اتفاق رخ دهد.



وی تأکید کرد: بعد از رخ دادن اتفاقاتی عجیب، تمرین‌های نمایش «بی لالا» را شروع کردیم و در تمام اوقات تمرین حس و حال و انرژی مجید بهرامی نیز با ما همراه است و حتی گاه من و بهرام یکدیگر را به صورت ناخودآگاه مجید صدا می‌زدیم. بهرام ریحانی با انرژی بالا و حس و حالی عجیب در تمرینات حضور پیدا می‌کند و در کنار یکدیگر به دور از حواشی جشنواره تئاتر فجر، در گوشه‌ای به دور از سلایق داوری افرادی که میانه خوبی با شیوه کاری ما ندارند و با اتکا به دلگرمی اررزشمندی که مخاطبان به ما می‌دهند، خود را برای اجرا آماده می‌کنیم.



خاسب درباره عوامل و زمان و اجرای نمایش «بی لالا» گفت: علاوه بر من و بهرام ریحانی، ایده ابوطالبی و ساناز نجفی نیز در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند. امیرعلی نوایی دراماتورژی و ویدیو اینستالیشن، آرش مبرز موسیقی و کیوان ملک نواختن سازهای کوبه‌ای را در نمایش «بی لالا» بر عهده دارند. قرار است با لطفی که آقای حسین پاکدل به ما داشت، روز 12 بهمن‌ماه و در حالیکه آقای پاکدل از روز 13 بهمن‌ماه اجرای عمومی نمایش خود را آغاز می‌کند، ما در دو نوبت 16 و 17:30 نمایش خود را در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه ببریم.

بهرام ریحانی: شیمی درمانی را چند ماه متوقف کردم



بهرام ریحانی نیز که این روزها با نادیده گرفتن بیماری و شرایط سختی که به لحاظ جسمانی دارد در تمرین‌های نمایش «بی لالا» حضور پیدا می‌کند، درباره این فعالیت به خبرنگار مهر گفت: دوره شیمی درمانی خود را برای چند ماه متوقف کردم و از داروهای خوراکی شیمی درمانی استفاده می‌کنم تا بتوانیم در تمرینات نمایش در کنار یاسر خاسب حضور پیدا کنم.



وی تأکید کرد: تئاتر برای من بالاترین درمان است و برای بسیاری از افراد جای سؤال است که چگونه در تمرین تئاتر شرکت می‌کنم. من عاشق تئاتر هستم و خوشحالم که این فرصت برای کار با یاسر خاسب و حضور مجدد بر صحنه تئاتر برایم فراهم شد.



این بازیگر پانتومیم و تئاتر ایران با بیان اینکه می‌خواهم نشان دهم که با تئاتر می‌توان سرطان را شکست داد، افزود: نقشی که در نمایش دارم، نقشی اصلی و محوری است و حضور در تمرینات چند ساعته و روزانه انرژی خوبی به من می‌دهد.



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