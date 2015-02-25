حسن منظتر تربتی در گفتگو با مهر در تشریح برنامه های جدید توسعه صنعت گاز همزمان با افزایش ظرفیت تولید گاز در پارس جنوبی، گفت: افزایش سهم گاز طبیعی در سبد انرژی کشور مهمترین برنامه محوری برای توسعه صنعت گاز است.

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی گاز با اعلام اینکه هم اکنون حدود ۲۲ میلیون خانوار ایرانی از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند، تصریح کرد: این در حالی است که با افزایش تولید گاز در پارس جنوبی، گازرسانی بیشتر به مشترکان خانگی شهری و روستایی در دستور کار قرار گرفته است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه مطابق با برنامه زمان بندی تا سه سال اینده در مجموع بیش از ۲.۵ میلیون مشترک شهری و روستایی جدید از خدمات گازرسانی بهره مند خواهند شد، اظهار داشت: از این رو در مدت سه سال تعداد کل مشترکان گاز طبیعی خانگی به ۲۵ میلیون خانوار افزایش می یابد.

تربتی با بیان اینکه با افزایش گازرسانی به مشترکان حانگی و روستایی مصرف سوخت مایع به ویزه نفت سفید و گاز مایع "ال. پی. جی" به حداقل کاهش می یابد، تبیین کرد: بر این اساس ظرفیت مازاد بیشتری بریا صادرات فرآورده های نفتی فراهم خواهد شد.

مدیر برنامه ریزی شرکت ملی گاز با یادآوری اینکه در کنار گازرسانی به مشترکان خانگی شهری و روستایی تحویل گاز بیشتر به صنایع انرژی بر و به ویژه پتروشیمی‌ها در دستور کار قرار گرفته است، بیان کرد: در کنار تامین گاز مشترکان صنعتی، نیروگاه ها و صنایع، افزایش حجم صادرات گاز ایران از دیگر سناریوی های توسعه صنعت گاز کشور است.

وی با اعلام اینکه هم اکنون تجارت گاز کشور مثبت است اما افزایش صادرات گاز ابتدا با اولویت کشورهای حاشیه خلیج فارس در صدر برنامه های صنعت گاز قرار گرفته است، گفت: از سوی دیگر افزایش حجم تجارت خارجی گاز کشور از یک درصد فعلی به بیش از ۱۰ درصد از دیگر برنامه هیا در دست اجرا است.

این مقام مسئول با بیان اینکه باید در قالب یک برنام بلند مدت حجم صادرات گاز طبیعی کشور به ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد، خاطرنشان کرد: در مجموع باید سهم گازدر سبد انرژی کشور به ۷۵ تا ۷۶ درصد افزایش یابد.