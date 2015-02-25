روسیه درباره اوکراین دروغ می گوید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جان کری» در تلاش برای منحرف کردن افکارعمومی از دخالتهای مستمر آمریکا و دیگر کشورهای غربی در امور اوکراین گفت: روسیه بارها درباره درگیری های شرق اوکراین و نقش خود در حمایت از جدایی طلبان این منطقه به ما دروغ گفته است.

به گفته جان کری، روسیه در اغلب تحولات شرق اوکراین و تبلیغاتی که علیه غرب در این مناطق انجام می شود نقش دارد. اقداماتی که در این مناطق انجام می شود در سطحی همانند جنگ سرد قرار دارد.

در یک سال گذشته کشورهای غربی بارها روسیه را متهم به حمایت از جدایی طلبان، آموزش آنها و ارسال تسلیحات برای مبارزات آنها کرده اند اما مسکو این موضوع را رد می کند.

علاوه بر این موارد، کی یف و برخی کشورهای غربی، روسیه را متهم به اعزام نیرو به شرق اوکراین می کنند که البته مسکو این مورد را نیز رد می کند.