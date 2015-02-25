به گزارش خبرنگار مهر، محمد احسانی مدیر شبکه یک امروز چهارشنبه ششم اسفند با حضور در پشت صحنه سریال «تعبیر وارونه یک رویا» در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنها پاسخ داد.

وی درباره فیلم‌های سینمایی نوروز ۹۴ اظهار کرد: جلسه هماهنگی در سطح سیما برگزار شده اما درباره جدول پخش دقیق فیلم‌های سینمایی تصمیم‌گیری نشده است. شبکه یک بنا به نظر رییس سازمان قرار است بهترین محصولات را پخش کند و اداره کل تامین برنامه خارجی نیز قول دادند بهترین فیلم‌های خارجی را به ما بدهند. از میان فیلم‌های ایرانی نیز بهترین آنها خریداری و در شبکه یک پخش خواهد شد.

احسانی افزود: در ایام فاطمیه برنامه‌های غیرنمایشی ما تا حد زیادی متأثر از همین مضمون است و برنامه سال تحویل و برنامه دیگری که در باکس «سین مثل سریال» پخش می‌شد، متاثر از همین فضا خواهد بود. در بعضی از مستندهای ما نیز مضمون مادر، مقام زن و... مورد توجه قرار گرفته است.

مدیر شبکه یک با اشاره به اینکه برنامه سال تحویل این شبکه را سیدعلی ضیاء اجرا می کند و آنها سعی کرده اند برنامه ای جذاب با نظر مردم و انتخاب مهمان‌ها بر اساس رأی مخاطبان روی آنتن بفرستند، خاطرنشان کرد: از چند روز آینده این موضوع فراخوان می‌شود و مردم پیامکی مهمانان مدنظرشان را انتخاب می کنند. این مهمان‌ها در چند حوزه خواهند بود و به مهمترین اتفاقات در حوزه های مختلف در سال ۹۳ می پردازند.

وی با بیان اینکه ۶۰- ۷۰ درصد از مراحل خریداری فیلم های سینمایی توسط تامین برنامه انجام شده است، درباره خریداری فیلم سینمایی «شیار ۱۴۳» توضیح داد: شنیده ام این فیلم نیز بحث های خرید و رایت آن در تامین برنامه دنبال می شود، اما اطلاع دقیقی ندارم که این موضوع به سرانجام رسیده یا خیر.

احسانی درباره نظارت بر فیلمنامه‌ها نیز گفت: در دوره جدید مرکزی تشکیل شده تا صرفا به نگارش فیلمنامه بپردازد و این موضوع را به صورت تخصصی دنبال کند. بر خلاف آنچه در گذشته نویسندگان پس از نگارش فیلمنامه‌ها آنها را به گروه های فیلم و سریال شبکه ها تحویل می دادند، قرار است در بخش نمایش در سیما تمرکزی شکل بگیرد. افراد متخصص که سال ها در شوراهای مختلف در سیما بوده اند در جلسات مختلف حاضر می شوند، خود من هم عضو یکی از این جلسات هستم و همه زیر نظر آقای محمودرضا تخشید عمل می کنند و امیدوارم اینگونه اتفاقات خوبی رخ بدهد و محصولات خوبی به وجود بیاید.

مدیر شبکه یک همچنین در پاسخ به خبرنگار مهر درباره بازگشت محمدرضا شهیدی‌فرد به تلویزیون تصریح کرد: بله با او صحبت شده و شهیدی‌فرد طرح خود را آورده است. او برنامه ای مشابه «پارک ملت» که قبلا آن را تهیه و اجرا می کرد از اوایل سال ۹۴ روی آنتن شبکه یک خواهد برد.