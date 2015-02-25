شرکت ۲۳ تیم در مسابقات کونگ فوتوآ/ سالن مجهز در چالوس نداریم

​به گزارش خبرنگار مهر، مراد دوشینه ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، با بیان اینکه ۲۵۱ ورزشکار در این مسابقات شرکت دارند گفت:اولین دوره مسابقات قهرمانی بزرگسالان کشور در چالوس رقابت می کنند و ۲۱ نفر داوری این مسابقات را عهده دار هستند.

وی با عنوان ۳۰ نفر کمیته اجرایی این مسابقات را برعهده دارند، گفت: تیمها از عصر چهارشنبه پذیرش و پذیرش می شوند و با انجام قرعه کشی جدول مسابقات بسته می شوند.

دوشینه با اظهار اینکه از صبح فردا سوت مسابقات زده می شود گفت: فینال این مسابقات شامگاه جمعه برگزار می شود.

فعالیت هزار ورزشکار در رشته کونگ فوتوآ

رئیس سبک کونگ فوتوآ مازندران با بیان اینکه این رشته ورزشی در تمام شهرستانهای استان فعال است، گفت: تقریبا بیش از هزار نفر در کونگ فوتوآ کا در استان فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه کونگ فوتوآ مادر رشته های کونگ فو است گفت: مازندران در مسابقات قهرمانی کشور دو تیم الف و ب دارد.

دوشینه با عنوان اینکه مسابقات در ۱۰ رده وزنی برگزار می شود، گفت: امسال در رده های سنتی، تیم نونهالان، جوانان و بزرگسالان مقام اول استان را تیم چالوس کسب کرده است.

خانه کونگ فوتوآ نداریم/ ساخت خوابگاه نیاز ضروری است

رئیس سبک کونوگ فوتوآ شمار ورزشکاران ملی پوش این رشته ورزشی را در استان ۱۰ نفر بیان کرد و گفت: از این تعداد هفت ورزشکار چالوسی هستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر خانه کونگ فوتوآ در استان نداریم از پیشنهاد راه اندازی این خانه یا مدرسه کونوگ فوتوآ برای سال آتی خبر داد.

دوشینه به کمبودهای فراروی این رشته ورزشی اشاره کرد و گفت: متاسفانه امکانات ورزشی ما از نظر سالن، تشک، تاتامی و غیره ضعیف است و با این حال ورزشکاران ما فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه ۱۰۰ ورزشکار زن در رشته کونگ فوتوآ در استان فعالیت دارند گفت: دو مربی در بابل، یک مربی در نور، دو مربی در نوشهر، پنج مربی در چالوس در حوزه بانوان فعالیت دارند.

دوشینه به بحث استعدادیابی اشاره کرد و گفت: کمیته ای مجزا برای استعدادیابی در رشته ورزشی کونگ فوتوآ تشکیل شده است و برگزاری مسابقات از جمله شیوه هایی برای تبلیغ آن به شمار می رود.

وی با انتقاداز مصرف داروهای نیروزا در بین برخی رشته های ورزشی عنوان کرد: برای مهار این روند باید ورزشهای پرتحرک و دینامیکی را بیشتر را ترویج دهیم.

مراد دوشینه با تاکید بر نهادینه سازی ورزشهای پرتحرک در پاسخ اعتبار تخصیصی برای رشته ورزشی کونگ فوتوآی استان، گفت: در ۱۴ سال گذشته درخواستی برای دریافت مالی نداشته ایم.

رئیس سبک کونگ فوتوآ مازندران با عنوان اینکه تاکنون کمکهای خوبی از سوی جامعه ورزش شده، گفت: برای هزینه ایاب و ذهاب ورزشکاران به مسابقات و غیره جامعه ورزش حمایتهایی داشته است.

دوشینه با اظهار به اینکه جامعه ورزش در زمینه اعزام تیمها به مسابقات حمایتهایی داشته، گفت: برای برگزاری مسابقات قهرمانی بزرگسالان در چالوس حداقل بیش از ۳۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت.

رئیس سبک کونگ فوتوآ مازندران نبود سالن مجهز را در شهرستان چالوس از جمله مشکلات بیان کرد و گفت: سالن چهار هزار نفره چالوس ۳۰ سال قدمت دارد و برای برگزاری مسابقات از آن استفاده می کنیم.

دوشینه، خوابگاه ورزشی به ظرفیت ۳۰۰ نفر را از دیگر نیازمندیها برشمرد و خواستار حمایت متولیان امر برای تحقق این نیاز مهم شد.