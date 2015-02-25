احتمال لغو تعدادی از پروازهای عمره/ مشکل کاهش صدور ویزا

سعید اوحدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از ۱۰ روز پیش با مشکل کاهش ۵۰ درصدی صدور ویزا در سفارت عربستان در تهران و همچنین کنسولگری عربستان در مشهد مواجه شده ایم، افزود: تاکنون ۲۸ مکاتبه با دستگاه های ذیربط در کشور عربستان مانند سفارت حج و وزارت امور خارجه این کشور انجام داده ایم که البته وزارت امور خارجه نیز اقدامات و همکاری های بسیار گسترده ای را در این خصوص انجام داده که در نهایت قرار بود امروز مشکل صدور ویزای زائران برطرف شود.

وی تاکید کرد: دو نامه به وزیر حج عربستان ارسال کردیم و همچنین سه بار نیز مذاکره تلفنی با آنها داشته ایم به طوری که تاکید کردند که مشکل برطرف می شود.

رئیس سازمان حج و زیارت اضافه کرد: هم وزارت حج و هم امور خارجه عربستان تاکید کردند در اینکه عملیات صدور ویزا به روال عادی خود بازگردد که متاسفانه تاکنون این مشکل برطرف نشده است.

اوحدی ادامه داد: عملیات صدور ویزا و اعزام زائر از طریق ۷ قرارداد با ۷ شرکت صعودی منعقد شده است و هرگونه خسارتی که به دلیل عدم صدور ویزا و لغو اعزام زائران به عربستان انجام شود، را باید این شرکت ها تقبل کنند و تمامی این موارد در تعهدات آنها ذکر شده است. در حال حاضر هیچ بهانه ای برای عدم صدور ویزا و یا کاهش آن از سوی عربستان وجود ندارد و همه اقدامات مطابق با قرارداد منعقد شده صورت گرفته است، اما متاسفانه عدم صدور ویزا و کاهش آن را شاهد بودیم.

وی با تاکید بر اینکه پس از انجام مذاکرات متعدد با مقامات عربستان قرار شده است که این موضوع و مشکل حل شود، اظهار داشت: بدترین خبر هم برای ما و هم برای زائران این است که از سفر آنان و عدم صدور ویزا ممانعت به‌عمل آید و آنها از سفر بازمانند.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: این مشکل به هیچ عنوان ربطی به سازمان حج ندارد و ما تمام سعی و تلاش خود را برای رفع آن انجام داده ایم.

اوحدی تصریح کرد: سفارت عربستان تعدادی نیروهای بیشتر را برای صدور روادید عمره‌گزاران درخواست کرد که وزارت امور خارجه مجوز تعداد نیرویی بیشتر نیز به آنها داد تا بهانه ای برای کاهش صدور ویزا نباشد. بنابراین امیدواریم سفارت عربستان و مسئولین این کشور به شعاری که «خدمت به زائر افتخار است»، احترام گذارند و ممانعتی برای حضور زائران در عربستان ایجاد نشود. ضمن اینکه تمام زائران دارای مجوز ویزا هستند و اسامی آنها از سوی وزارت امور خارجه و حج عربستان برای صدور ویزا تایید شده است بنابراین بهانه ای برای عدم صدور آن وجود ندارد به همین دلیل امیدواریم کنسولگری طی امروز و فردا نسبت به صدور روادید زائران اقدام کند در غیر این صورت تعدادی از پروازهای روز جمعه و شنبه عمره مفرده با مشکل مواجه شده و مجبور به لغو آن هستیم و اگر این اتفاق رخ دهد، قطعا پس از رفع مشکل این زائران در اولویت پرواز قرار خواهند گرفت.

وی ضمن عذرخواهی از زائران تاکید کرد: بدترین خبر برای ما لغو پروازهای این افراد است و بسیار سخت است که به آنها اعلام کنیم، اما به محض اطمینان از عدم رفع مشکل و یا حتی رفع آن طی اطلاعیه ای از سوی سازمان حج اعلام خواهد شد.

به گفته رئیس سازمان حج و زیارت، با توجه به اینکه سفارت عربستان جمعه تعطیل است، چنانچه تا فردا مشکل صدور ویزا حل نشود، با لغو تعدادی از پروازها ادامه عملیات عمره به مشکل برمی خورد.