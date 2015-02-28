به گزارش خبرگزاری مهر،پری ملکی، سرپرست گروه خنیا با ابراز خرسندی از اقدامات فرهنگی که در حوزه لباس شکل گرفته است، در این باره گفت:جشنواره برای تهیه لباس مورد نیاز برای برخی از هنرمندان خوب است و من فکر می کنم هر حرکتی در جهت موسیقی و بهبود شرایط هنر در کشور رخ دهد بسیار اتفاق خوب و قابل تاملی است زیرا ما اتفاقات زیادی در عرصه فرهنگی کشور کم داریم بنابر این بسیار خوب است که این حرکت های مثبت رخ می دهد.

سرپرست گروه خنیا ادامه داد: من فکر می کنم که اگر قرار باشد یک مجموعه برای لباس های هنرمندان تصمیم بگیرند چندان قشنگ نیست چون من به شخصه دوست دارم طراح لباسم بر اساس کار و قطعاتی که اجرا می کنم، لباس طراحی کند زیرا هر برنامه ای موضوع، ویژگی وایده خاص خود را دارد که من بر اساس آن همیشه لباس طراحی کرده ام.

این هنرمند عرصه موسیقی تصریح کرد: اگر مانند تمام دنیا یک برند معروف بتواند اسپانسر گروه‌های موسیقی داخل کشور شود و بر اساس خواسته خود گروه کار را انجام دهد بسیار عالی است اما تا امروز این اتفاق رخ نداده است.

ملکی، فرهنگسازی حضور برندها در کنار گروه‌های موسیقی را یک نیاز خواند و گفت: اینکه بتوانیم چنین بخشی را فعال کنیم در فرهنگسازی بسیار موثر است زیرا در بدو امر به گروه های موسیقی کمک شایانی در هزینه لباس می شود و سپس بحث تبلیغ و فرهنگسازی بهتر پیش می رود.

او ادامه داد: من فکر می کنم ارتباط باید با در بدو امر با برندها و سرمایه گذاران باشد تا بر اساس قدمت و سابقه گروه موسیقی مذاکره کنند.

چهارمین نمایشگاه بین‌المللی مد و لباس فجر 11 تا 16 اسفند ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی برگزار می‌شود.