به گزارش خبرگزاری مهر، صدرا شریعتمداری افزود: به نظر من جشنواره فجر، موقعیتی خوبی است زیرا طراحان را گرد هم آورده اکه این اتفاق هر دوره، گسترده‌تر از دوره پیش می‌شود. این موجب شد تا ما نیز به دنبال رقم زدن یک اتفاق خوب باشیم؛ به همین خاطر یک جایزه تحصیلی یک ماهه در دانشگاه میلان به عنوان جایزه «طراحی آزاد» مطرح شد.

به گفته نماینده دانشگاه میلان در خاورمیانه، طرحان آزاد در چهارمین روز از جشنواره مد و لباس به رقابت با یکدیگر پرداختند. قرار است طرح‌ها به ایتالیا فرستاده شوند. داور مسابقه خانمی به نام جوی، طراح اصلی دانشگاه دیسکوارد است. بعد از بررسی، یک نفر انتخاب می شود و به دوره یک ماهه می‌رود.

شریعتمداری افزود: خبرگزاری ایتالیا و سایت دانشگاه، خبر این مسابقه را منتشر می‌کنند و مدیران دانشگاه نیز به صورت آنلاین با طراحان داخل جشنواره صحبت می‌کنند. امسال، نخستین سالی است که ما در جشنواره مد و لباس ایران شرکت می‌کنیم؛ سال آینده به کشورهای دیگر می‌رویم.