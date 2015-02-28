ایرج عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تمهیدات تعزیرات حکومتی برای نظارت در ایام پایانی سال ۹۳ و نوروز ۹۴ گفت: همچون سال های گذشته و سیاست های ابلاغی سازمان کشیک‌های تعزیرات حکومتی از ۱۵ اسفند ۹۳ تا ۱۵ فروردین ۹۴ در کشور فعالیت خود را به صورت مضاعف اجرا خواهند کرد که البته در استان کرمانشاه ما این کار را از ابتدای اسفند انجام داده‌ایم.

وی تصریح کرد: کارگروه های کشیک ما آمادگی دارند تمهیدات لازم را در جاهایی همانند مراکز خرید و فروش که تردد و فعالیت مضاغفی دارند را اجرایی کنند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفت: ما در کنار مردم هستیم تا اگر شکایت، گزارش یا ابهامی باشد در واحد مستقر یا سیار به آن رسیدگی کنیم.

وی تاکید کرد: اتحادیه ها و اتاق اصناف با هماهنگی، بازرسی مستمر خود را داشته باشند.

عزیزی با بیان اینکه ۶۱ اتحادیه صنفی در کرمانشاه وجود دارد، گفت: هر کدام از این اتحادیه‌ ها ۲۰۰ یا ۳۰۰ واحد صنفی زیرمجموعه و تعدادی ناظر و بازرس دارند که بر اساس قانون نظام صنفی اختیاراتی به اتحادیه‌ ها و اتاق اصناف داده شده تا با تخلفات برخورد کنند.

اتحادیه‌ ها می توانند واحدهای متخلف را پلمپ کنند

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تاکید کرد: اتحادیه‌ها حتی می‌توانند در برخی موارد واحد متخلف را از چند روز تا چند ماه پلمپ کنند.

عزیزی، از وجود دو پایگاه تعزیرات حکومتی در سه راهی مسکن و میدان تره بار کرمانشاه خبر داد.

وی گفت: دو گشت موتوری و خودرویی هم برای سرکشی به مراکز فروش در شهر حضور دارند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با بیان اینکه برای کار کارشناسی، گشت‌ های مشترک سازمان‌ تعزیرات با سایر سازمان‌های نظارتی همواره بر بازار عید نظارت دارند، گفت: برای دسترسی آسان مردم به واحدهای مستقر تعزیرات نیز، تابلوی آن در جایی قرار می گیرد که قابل مشاهده و دسترسی آسان باشد.

وی گفت: مراکز نظارتی ار جمله اتحادیه اصناف در راستای ماده ۷۲ قانون نظام صنفی موظف به نظارت هستند و اگر تخلفی مشاهده کنند و پرونده تشکیل شود به ما ارجاع می دهند.

حضور اکیپ‌ های مشترک سه تا پنج نفره در مراکز فروش و خدمات

عزیزی یادآور شد: گشت‌ های تعزیرات حکومتی به همراه گشت‌ های اتاق اصناف، اتحادیه‌ها، سازمان بازرسی صنعت، معدن، تجارت، دامپزشکی، بهداشت محیط و استاندارد در قالب اکیپ‌ های سه تا پنج نفره در مراکز فروش، پرتردد و حتی اماکنی چون تعمیرگاه‌های خودرو حاضر خواهند شد و بر بازار نظارت دارند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی هم‌چنین از استقرار ۱۶ شعبه تعزیرات حکومتی در استان و طی ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین خبر داد و گفت: سه شعبه در مرکز استان مستقر شده و ۱۳ شعبه نیز در سایر شهرستان‌ های استان به مشکلات و شکایات مردم رسیدگی خواهند کرد.

وی با اشاره به ورود هزار و ۱۴۴ پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی در طرح ویژه نظارتی نوروز سال گذشته گفت: امیدواریم با افزایش نظارت‌ ها برای نوروز امسال تعداد پرونده‌ های تخلف به صفر برسد.

عزیری افزود: در طرح نظارتی نوروز سال گذشته یک هزار و ۴۷ پرونده تخلف کالا و خدمات، ۷۰ پرونده تخلف بهداشتی و ۲۷ پرونده تخلف قاچاق کالا و ارز به تعزیرات حکومتی ارجاع شد که در مجموع حدود پنج میلیارد ریال قرار محکومیت برای آنها صادر شد.

وی یادآور شد: اولین و بهترین ناظرین در بازار خود مردم هستند که باید نسبت به تخلفات حساس شوند، سپس اتحادیه‌ها، بعد مراجع نظارتی و تعزیرات ورود خواهند کرد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه افزود: با این حال تعزیرات در همه شرایط عملکرد نظارتی خود را اعمال می‌کند و آماده همکاری با اتحادیه‌ ها است.

عزیزی یادآور شد: برای هر ۱۰ اتحادیه صنفی یک قاضی تعزیرات در نظر گرفته‌ ایم که در اتحادیه مستقر است و در صورت لزوم به تخلفات در اسرع وقت رسیدگی می‌کند.

وی گفت: مردم می‌ توانند علاوه بر مراجعه به پایگاه‌های تعزیرات حکومتی هرگونه تخلف را با سامانه پیامکی ۳۰۰۰۹۶۵۱ و یا تلفن ۱۲۴ اعلام کنند.

اولویت نظارت پس از طرح نوروزی بخش‌ های دولتی است

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در خصوص اولویت های سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۹۴ نیز گفت: پس ازطرح نوروزی، اولویت اصلی ما در سال آینده نظارت بر بخش‌های دولتی است که کار تصدی‌ گری را انجام می‌ دهند.

عزیزی تاکید کرد: مشاهده هرگونه تخلف در بخش های دولتی مجازات‌ هایی مانند انفصال از خدمت، انفصال از پست، حبس، جریمه نقدی تا سه برابر تخلف را برای فرد متخلف در پی دارد.