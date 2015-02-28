مدیران منطقه آزادقشم برای تعطیلات نوروز همکاری لازم را انجام دهند

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری شنبه شب در ششمین نشست ستاد اجرایی خدمات سفر استان هرمزگان با تاکید بر اینکه تمامی مدیران استان هرمزگان باید همانند سال گذشته در ایام نوروز ۹۴ نیز پای کار باشند، عنوان کرد: سال گذشته به دلیل همکاری و هماهنگی مناسبی که در هرمزگان صورت گرفت نوروز بسیار خوبی را با وجود وقوع چند حادثه پشت سر گذاشتیم.

وی افزود: امیدواریم تعطیلات نوروز ۹۴ نیز بدون حادثه و خطر و با ارائه خدمات مناسب همراه باشد و کارنامه ای درخشان را در این ایام رقم بزنیم.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه استان هرمزگان با تمام توان برای پذیرایی از مسافران نوروزی در همه زمینه ها آماده است، تصریح کرد: خوشبختانه مقدمات کار در کمیته های تخصصی ستاد خدمات سفر استان انجام شده و دستگاه های اجرایی طبق دستورالعمل ها مکلف به اجرای وظایف خود در تعطیلات نوروز هستند.

جادری خاطرنشان کرد: مدیریت استان هرمزگان به صورت یکپارچه و هماهنگ آماده پذیرش گردشگران نوروزی است و برخی ایرادات و مشکلات نیز باید تا پیش از آغاز تعطیلات رفع شود.

وی با اشاره به ازدحام مسافر برای سفر به جزایر قشم و هرمز از طریق بندر مسافری شهید حقانی بندرعباس، بیان داشت: تدابیر مناسب برای جلوگیری از معطلی مردم در این بندر و افزایش باجه های فروش بلیط و افزایش تعداد شناورها اندیشیده شده تا مسافران با مشکلی مواجه نشوند.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان در ادامه با بیان اینکه یکی از نگرانی های ما عدم پای کار بودن منطقه آزاد قشم در تعطیلات نوروز است، اظهار داشت: از طرف فرماندار قشم و مدیران سایر دستگاه های اجرایی نگرانی ها و ناهماهنگی هایی در این خصوص مطرح شده و مشکلاتی از جمله در زمینه آتش نشانی و آمبولانس در این جزیره وجود دارد.

جادری با تاکید بر اینکه مدیران منطقه آزاد قشم نیز باید در جلسات ستاد خدمات سفر هرمزگان حضور پیدا کنند، گفت: در رفع مشکلات مربوط به جزیره قشم مدیران منطقه آزاد باید همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.

شایان ذکر است، بابک تراکمه معاون عمرانی استاندار هرمزگان نیز در این نشست عنوان کرد: کمیته های زیر مجموعه ستاد اجرایی خدمات سفر استان هرمزگان تشکیل شده و اولویت های کاری به کمیته ها ابلاغ شده و وظایفی برای هر کمیته مشخص شده است.

وی ادامه داد: روز ۲۵ اسفند ماه سال جاری طرح ویژه نوروزی در هرمزگان آغاز و در این روز مانور آمادگی دستگاههای خدمات رسان در این ایام نیز برگزار می شود.

در این نشست مسئولان کمیته های اسکان و رفاه، خدمات حمل و نقل، حمل و نقل دریایی، خدمات امداد و نجات، نظارت و تنظیم بازار، خدمات بهداشتی، سلامت و محیط زیست، خدمات انتظامی، امنیتی و ترافیکی، هماهنگی امور بانک ها و اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد اجرایی خدمات سفر استان هرمزگان گزارشی از اقدامات خود را ارائه دادند.