به گزارش خبرنگار مهر، نشر شورآفرین همراه با رمان «طوطی و اُلیور در آمریکا»، مجموعه‌ آثار پیتر کری، بزرگ‌ترین نویسنده‌ استرالیایی را با ترجمه ملیحه قدرتی و سارا شجیرات منتشر می‌کند.

این آثار عبارت‌اند از طوطی و اُلیور در آمریکا، اُسکار و لوسیندا، سرگذشت واقعی دارودسته‌ کلی، جک مگز، زندگی غیرعادی تریستان اسمیت، خوشبختی، ایلی واکر، کیمیای اشک، زندگی جعلی من، و فراموشی.

پیتر کری، بزرگ‌ترین نویسنده‌ تاریخ استرالیا، یکی از سه نویسنده­‌ای است که تاکنون توانسته دوبار جایزه‌ بوکر را از آن خود کند.

کری، نخستین جایزه‌ بوکر خود را در سال ۱۹۸۸ برای رمان «اسکار و لوسیندا»، دومین جایزه را برای رمان «سرگذشت واقعی دارودسته‌ کِلی» در سال ۲۰۰۱ دریافت کرد و برای رمان «طوطی و اُلیور در آمریکا» در سال ۲۰۱۰ نامزد نهایی جایزه بوکر شد.

علاوه بر بوکر، کری تاکنون سه بار برنده‌ جایزه‌ی ادبی مایلز فرانکلین شده و بارها نیز به عنوان برنده‌ بعدی دریافت جایزه‌ ادبی نوبل از وی نام برده شده.

اهمیت پیتر کری و رمان‌هایش در ادبیات امروز جهان تا آن‌جا است که وی تاکنون به دریافت سه رتبه‌ افتخاری نایل آمده؛ عضو برگزیده در انجمن پادشاهی ادبیات انگلستان (۱۹۸۹)، عضویت افتخاری آکادمی علوم انسانی استرالیا (۲۰۰۱)، و عضویت در آکادمی علوم و هنر آمریکا (۲۰۰۳).

هم‌چنین در سال ۲۰۱۰، تصویر پیتر کری، روی دو تمبر پُستی استرالیا، از سری تمبرهایی که به «اسطوره‌های استرالیایی» اختصاص دارد، نقش بست. کری در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۲، «به خاطر خدمات برجسته‌اش در عرصه‌ ادبیات، در مقام یک رمان‌نویس، و به دلیل ارتقای سطح بین‌المللی هویت استرالیا، در مقام استادی برای نویسندگان نوظهور»، به‌عنوان و درجه‌ سلحشوری استرالیا نایل آمد.

فانتزی و عناصر علمی- تخیلی در داستان‌های کوتاه کری که از لحاظ موضوعی و سبک نگارش کاملا از قالب ادبی آن دوره متمایز بود، توجه منتقدان را به خود جلب کرد. نثر کری برخلاف قالب ادبی تاریخی استرالیا، نثری موجز و مختصر با فضایی مصیبت‌بار و به طور قابل توجهی فاقد ویژگی‌های ادبیات سنتی زمان خود و نمایانگر جدایی ریشه‌یی از رئالیسم خشک و سبک داستان‌سرایی بومی است که این را می‌توان مبدا تحول از بومی به بین‌المللی دانست.

نشر شورآفرین تا خرداد ماه سال آینده در کنار رمان دو رمان رمان «طوطی و اُلیور در آمریکا» رمان های «اسکار و لوسیندا» و «سرگذشت واقعی دارودسته‌ کِلی» را منتشر خواهد کرد.