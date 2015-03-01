زمان مصاحبه ۴۰ رشته دكتری پژوهش محور اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی علوی فاضل با اعلام این خبر افزود: پذيرفته شدگان دكتري پژوهش محور مي توانند با مراجعه به سايت www.azmoon.net از زمان مصاحبه و مكان مصاحبه خود مطلع شوند.

علوي فاضل در خصوص رشته هاي اعلام شده براي مصاحبه خاطرنشان كرد: در حال حاضر زمان مصاحبه ۴۰ رشته اعلام شده است.

وی افزود: پذيرفته شدگان باید در روزهاي مصاحبه مداركي شامل اصل مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد به ضميمه ريز نمرات دو مقطع، طرح تحقيقاتي و فرم پروپزال، سوابق و توليدات علمي و يك نسخه از پايان نامه كارشناسي ارشد خود را به همراه داشته باشند.

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: حضور استاد راهنما در جلسه مصاحبه پذيرفته شدگان اين مقطع الزامي است. اساتيد باید آخرين حكم كارگزيني خود را در جلسه مصاحبه به همراه داشته باشند.

وي یادآور شد: چنانچه پذيرفته شده اي طرح پژوهشي خود را با استاد راهنمایی که بیش از ۲ دانشجو در این مقطع دارد، انتخاب کرده باشد، لازم است استاد راهنماي خود را قبل از جلسه مصاحبه تغيير داده و فرم طرح تحقيقاتي را دوباره تكميل كند و به تاييد استاد راهنماي جديد برساند.

علوی فاضل گفت: زمان مصاحبه سایر رشته های دکتری پژوهش محور نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.

بر اساس اعلام معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد ۴۰ رشته شامل: تكثير و پرورش آبزيان، كارآفريني سازماني، كارآفريني كسب و كار، اقتصاد كشاورزي، اقتصاد منابع طبيعي، بهداشت مواد غذايي، مهندسي معدن، بيوفيزيك، مهندسي پزشكي- بيوالكتريك، مكانيزاسيون كشاورزي، مكانيك ماشين هاي كشاورزي، محيط زيست- آمايش محيط زيست، محيط زيست- تنوع زيستي، مهندسي هسته اي- مهندسي انرژي هسته اي، زيست شناسي- ژنتيك مولكولی، عرفان اسلامي و انديشه هاي امام خميني، الهيات – تاريخ و تمدن ملل اسلامي، مهندسي نساجي- تكنولوژي نساجي، مهندسي نساجي- شيمي نساجي، كارآفريني- آموزش عالي، علوم سياسي- انديشه هاي سياسي، علوم سياسي- سياستگذاري عمومي، الهيات- اديان و عرفان، خاك شناسي- شيمي حاصلخيزي خاك، خاك شناسي- پيدايش رده بندي ارزيابي خاك، خاك شناسي- فيزيك و حفاظت خاك، زمين شناسي- زمين شناسي اقتصادي، زمين شناسي- تكتونيك، زمين شناسي- فسيل شناسي و چينه شناسي، زمين شناسي- سنگ شناسي رسوبي و رسوب شناسي، ترويج و آموزش كشاورزي، مهندس صنايع اتوماسيون، روابط بين الملل، علوم سياسي – مسائل ايران، علوم سياسي- جامعه شناسي سياسي، علوم جنگل، شهرسازي، معماري، تغذيه دام، فيزيك است.