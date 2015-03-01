  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۰۵

از سوی دانشگاه آزاد:

زمان مصاحبه ۴۰ رشته دكتری پژوهش محور اعلام شد

زمان مصاحبه ۴۰ رشته دكتری پژوهش محور اعلام شد

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد زمان مصاحبه پذيرفته شدگان ۴۰ رشته دوره دكتری پژوهش محور این دانشگاه را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی علوی فاضل با اعلام این خبر افزود: پذيرفته شدگان دكتري پژوهش محور مي توانند با مراجعه به سايت www.azmoon.net از زمان مصاحبه و مكان مصاحبه خود مطلع شوند.

علوي فاضل در خصوص رشته هاي اعلام شده براي مصاحبه خاطرنشان كرد: در حال حاضر زمان مصاحبه ۴۰ رشته اعلام شده است.

وی افزود: پذيرفته شدگان باید در روزهاي مصاحبه مداركي شامل اصل مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد به ضميمه ريز نمرات دو مقطع، طرح تحقيقاتي و فرم پروپزال، سوابق و توليدات علمي و يك نسخه از پايان نامه كارشناسي ارشد خود را به همراه داشته باشند.

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: حضور استاد راهنما در جلسه مصاحبه پذيرفته شدگان اين مقطع الزامي است. اساتيد باید آخرين حكم كارگزيني خود را در جلسه مصاحبه به همراه داشته باشند.

وي یادآور شد: چنانچه پذيرفته شده اي طرح پژوهشي خود را با استاد راهنمایی که بیش از ۲ دانشجو در این مقطع دارد، انتخاب کرده باشد، لازم است استاد راهنماي خود را قبل از جلسه مصاحبه تغيير داده و فرم طرح تحقيقاتي را دوباره تكميل كند و به تاييد استاد راهنماي جديد برساند.

علوی فاضل گفت: زمان مصاحبه سایر رشته های دکتری پژوهش محور نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.

بر اساس اعلام معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد ۴۰ رشته شامل: تكثير و پرورش آبزيان، كارآفريني سازماني، كارآفريني كسب و كار، اقتصاد كشاورزي، اقتصاد منابع طبيعي، بهداشت مواد غذايي، مهندسي معدن، بيوفيزيك، مهندسي پزشكي- بيوالكتريك، مكانيزاسيون كشاورزي، مكانيك ماشين هاي كشاورزي، محيط زيست- آمايش محيط زيست، محيط زيست- تنوع زيستي، مهندسي هسته اي- مهندسي انرژي هسته اي، زيست شناسي- ژنتيك مولكولی، عرفان اسلامي و انديشه هاي امام خميني، الهيات – تاريخ و تمدن ملل اسلامي، مهندسي نساجي- تكنولوژي نساجي، مهندسي نساجي- شيمي نساجي، كارآفريني- آموزش عالي، علوم سياسي- انديشه هاي سياسي، علوم سياسي- سياستگذاري عمومي، الهيات- اديان و عرفان، خاك شناسي- شيمي حاصلخيزي خاك، خاك شناسي- پيدايش رده بندي ارزيابي خاك، خاك شناسي- فيزيك و حفاظت خاك، زمين شناسي- زمين شناسي اقتصادي، زمين شناسي- تكتونيك، زمين شناسي- فسيل شناسي و چينه شناسي، زمين شناسي- سنگ شناسي رسوبي و رسوب شناسي، ترويج و آموزش كشاورزي، مهندس صنايع اتوماسيون، روابط بين الملل، علوم سياسي – مسائل ايران، علوم سياسي- جامعه شناسي سياسي، علوم جنگل، شهرسازي، معماري، تغذيه دام، فيزيك است. 

کد مطلب 2508904
زهره بال

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها