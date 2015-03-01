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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۰۲

بت کلیا به مهر خبر داد:

بیانیه ۲۱۵ نماینده مجلس در محکومیت جنایات داعش علیه آشوریان سوریه

بیانیه ۲۱۵ نماینده مجلس در محکومیت جنایات داعش علیه آشوریان سوریه

۲۱۵ نماینده مجلس شورای اسلامی در پی جنایات داعش در شمال سوریه و کشتار آشوریان این منطقه، با امضای بیانیه ای این اقدام تروریستی را محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، یوناتن بت کلیا نماینده آشوریان و کلدانی مجلس شورای اسلامی در کنفرانس خبری که بدین منظور با حضور روبرت بیگلریان، نماینده ارامنه اصفهان و جنوب کشور، کارن خانلری نماینده ارامنه تهران و شمال کشور و حجت الاسلام وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خبرگزاری مهر برگزار شد که به پرسش های اصحاب رسانه پاسخ داد که مشروح آن متعاقبا منتشر می شود.بنابر این گزارش، متن بیانیه به این شرح است:

دور شدن از مبانی ناب ادیان الهی، توهم قدرت‌طلبی و توسعه‌طلبی، جهل مرکب و هویت‌های کاذب و دسیسه‌های پشت پرده، شقاوت و حیوانی صفتی را به جایی رسانده که تمدن بشری به کام تباهی و فنا سوق می دهد.

زنجیر گسستگان داعشی با دیو سیرتی و در پی سلسله جنایات شنیع خود در فصلی جدید از کتاب شوم اعمال خود در عراق، امروز در سوریه و با حمایت مستمر حامیان کوردل و فرصت‌طلب خود اکنون بیش از ۲۵۰ آشوری مسیحی را در معرض سلاخی خود قرار داده‌اند.

۲۵ آشوری را در سوریه سر بریده و اعدام نموده اند و آثار تمدنی هنری تاریخ عیلام، بابل، آشور و ایران را در عراق چکش‌کوب غیض و نفرت خود کرده و نابود نموده اند.

بلی واقعیت است که:

- با سر بریده انسان فوتبال بازی می کنند.

- کتب، دست نوشته ها، آثار معماری و پیکره های هنری را خورد و نابود می کنند.

- کلیساهای باستانی از دوران آغازین مسیحیت همانند حرمین مسلمانان ایران شده اند.

- زنان و دختران در میهمانی شوم تکفیریها هتک حرمت شده و شکنجه می شوند.

ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی به همراهی آزادی خواهان جامعه جهانی و تمامی آحاد بشری این ظلم را محکوم می کنیم و به وجدان های بیدار آزادی خواه تسلیت می‌گوییم و به مدعیان دفاع از حقوق بشر و آزادی خواهی یادآور می شویم که چرا نسبت به این مظالم و بانیان آنها ساکت نشسته و اقدام جدی صورت نمی‌دهید!؟

کد مطلب 2509028

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