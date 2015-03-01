به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری بعد از ظهر حمله اخیر داعش به روستاهای اقلیت های دینی در مرز سوریه با حضور نمایندگان اقلیت‌های مجلس از جمله آشوریان و ارامنه و همچنین حجت الاسلام وحید احمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خبرگزاری مهر برگزار شد.

در این نشست، کارن خانلری نماینده ارامنه شمال کشور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قوانین بین المللی موجود در خصوص جنایات گروه های تروریستی اظهار کرد: قوانین بین المللی در این رابطه وجود دارد اما این قوانین به دلایل سیاسی ضمانت‌های لازم را ندارد.

وی افزود: این یک واقعیت است که زمانی قوانین اجرا می شوند که پشتوانه سیاسی داشته باشند.

خانلری با اشاره به اهانت چندی پیش یک نشریه فرانسوی به مقدسات اسلام خاطر نشان کرد: در این زمینه پیگیری های قانونی صورت نگرفت در صورتی که قوانین بین المللی در این رابطه وجود دارد.

نماینده ارامنه شمال کشور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فکر می کنم جنایات داعش در مورد برادران آشوری در مرز سوریه نیز سرنوشت دیگری به لحاظ حقوقی غیر از مسائل مشابه‌اش ندارد، زیرا قوانین زمانی اجرا می شود که یک قدرت بزرگ آن را به اجرا درآورد.

وی با بیان اینکه جنایت های اخیر داعش در تاریخ تکرار شده است و چیز تازه ای نیست، تصریح کرد: نسل‌کشی ۱۰۰ سال پیش ارامنه و آشوریان به دست عثمانی، کشتار مردم میانمار و نسل کشی مردم نوار غزه از جمله جنایاتی است که هیچکدام از آنها مجازات های حقوقی در موردشان انجام نگرفته است.

خانلری پدیده داعش را با ظهور نازیسم در جهان مقایسه کرد و گفت: این پدیده باید با همت جهانی ریشه‌کن شود و همه دول آزادی خواه جهان باید این پدیده غیرانسانی را ریشه‌کن کند.

نماینده ارامنه شمال کشور با محکومیت اقدام اخیر داعش علیه مردم آشوری در مرز سوریه تاکید کرد: من از مقامات جمهوری اسلامی که بر اساس مفاهیم قانون اساسی و آموزه های دینی موضع عدالت مدارانه را پیش گرفته اند، تشکر می‌کنم.