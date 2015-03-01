توضیحات سراج درباره پرونده رضا زاده و آنتونوف

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سراج در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره‌ آخرین وضعیت پیگیری‌های سازمان بازرسی درباره‌ دو شغله‌ های ورزشی گفت: حرف ما این است ماده ۲۸ قانون انتخابات شوراها می‌گوید کسی که در شوراها باشد حق ندارد منصب دولتی را اشغال کند. لذا ما مسئله‌ شغل را مطرح نکردیم، بلکه چیزی که گفتیم نص قانون است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا به گزارش سازمان بازرسی در این زمینه ترتیب اثر داده شده است یا خیر، افزود: قطعا ترتیب اثر می‌دهند، زیرا اگر چنین نشود قانون می‌گوید که باید برخورد کنیم.

سراج با بیان اینکه بسیاری از گزارش‌های سازمان بازرسی در این خصوص اعمال شده‌اند درباره‌ وضعیت حسین رضازاده نیز گفت: ما در این باره هم به وزیر ورزش و هم به سایرین اعلام کردیم کسانی که عضو شورا هستند حق گرفتن منصب دولتی را ندارند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد پرونده آنتونوف، گفت: این پرونده به مراجع قضایی ارسال شده و گزارش آن برای شخص آیت الله آملی لاریجانی ارسال می شود

وی همچنین در مورد پرونده وام ۶۵۰۰ میلیارد تومانی، افزود: وثایق این فرد که وام را دریافت کرده است به اندازه کافی نیست، این پرونده جز لیست بانک ها و در حال پیگیری است.