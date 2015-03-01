ارشاد کمترین حمایت را از جامعه خبری کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد قطبی ظهر امروز در بیستمین سالگرد خانه مطبوعات استان اصفهان اظهار داشت: ارشاد تاکنون کمترین حمایت را از جامعه خبری کرده است و این در حالی که بالاترین جایگاه اعتقادی را به جامعه خبری داشته است.

وی بیان داشت: هر روز مطبوعات و رسانه های اصفهان را رصد می‌کنم و آنچه بیش از همه نمود می یابد جای خالی نقد سازنده در عرصه مطبوعات است.

مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با اظهار اینکه نقد دو وجه دارد که یک وجه آن به رسانه ها و وجه دیگر آن به مسئولان بر می‌گردد، اعلام کرد: با توجه به اینکه رسانه ها باید نقادانه مطالب مسئولان را منتشر کنند از سوی دیگر هم باید مسئولان با شفاف سازی و صراحت بیان ضعف ها و کاستی ها را اعلام کنند.

وی خطاب به مسئولان گفت: اینکه گفته می شود اکنون ضعف و کاستی را نمی توان گفت چراکه محرمانه است این دست از مسئولان باید بدانند که مردم محرم ترین افراد هستند وجای هیچ گونه پنهان کاری نیست.

حجت الاسلام قطبی با بیان اینکه حتی بالاترین مقام استان نیز این رویکرد شفاف سازی را پیشه خودساخته است و در بسیاری از مواقع شاهدیم که به خوبی نقد و انتقاد در جهت پیشبرد آن دستگاه و سازمان می‌کند، گفت: رسانه های حلقه اتصال مردم و مسئولان هستند و لازم است که در این میان با شفاف سازی مطالب برای نمایندگان مردم یک جامعه روشنی را برای عامه محقق سازیم.

وی خاطرنشان کرد: سه دسته از جامعه فرهنگیان افرادی بسیار فعال و پر شور و نشاطی اند که یک دسته از این جامعه خبرنگاران و روزنامه نگاران هستند و دسته دیگر تئائر و بازیگرانند.

مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان اظهار داشت: جامعه خبری امروز نقاط ضعف و قوت بسیاری دارد که امید است در آینده نزدیک با حمایت های بیشتر ارشاد از خبرنگاران این کاستی ها رفع شود.

وی ادامه داد: به علت تاخر تاریخی که در حوزه خبری وجود دارد برای جبران هر یک سال چندین سال باید کار شود تا بتوانیم به نقطه صفر برسیم.