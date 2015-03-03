جاذبه های گمنام در دل جنگلهای چاروسا/اینجا جشن بهار برپاست

به گزارش خبرنگار مهر، به چاروسا که می روی مشامت پر می شود از بوی بهار و طبیعت و آنجاست که می توانی جلوه های زیبایی خالق خلقت را به روشنی ببینی.

این خطه از سرزمین ایران، محفل کوه های سر به فلک کشیده، جنگل های انبوه بلوط و طبیعت شگفت انگیزی است که در روزگار مدرنیته و تصنعی به ندرت می توان دید.

در چاروسا این روزها بهار سفره زیبای طبیعت خود را پهن کرده است و قدوم مهمانان نوروزی را انتظار می کشد.

هنرنمایی طبیعت در روستای المور

روستای المور در سه کیلومتری شهر قلعه رئیسی مکانی است که می تواند به دلیل بهره بردن از ویژگی های منحصر به فرد مانند چشمه های طبیعی، باغ های سرسبز، اراضی و فضاهای سبز، نقطه مثبت و پتانسیل فعال برای برنامه ریزی جهت جذب گردشگر محسوب شود.

وجود چهارچشمه به نامهای چشمه مندره، چشمه ملارضا، چشمه سرآب و چشمه گوری در این روستا باعث شده است که در چهار فصل سرسبز و بانشاط باشد و به دلیل سر سبز بودن، نام آن را المور گذاشته اند.

سنگفرش بودن کوچه ها و پیاده روهای این روستا از دیگر زیبایی هایی است که جلوه خاصی به آن بخشیده است.

این روستا همچنین دارای قلعه تاریخی به جا مانده از دوره قاجار است که نمایانگر قدمت و اصالت این روستاست.

آبشار کمردوغ؛ فرصت دیدار اعجاز در دل کوه

در ۱۵ کیلومتری شهر قلعه رئیسی در حاشیه سمت راست جاده روستایی است به نام کمر دوغ که با ۳۰ دقیقه پیاده روی و گذر از تپه ها و دشت ها می توانید به یکی از زیباترین و مرتفع ترین آبشارهای ایران برسید.

آبشار کمر دوغ با ارتفاع حدود ۱۰۰ متر هفتمین آبشار مرتفع ایران است و از دل یکی از کوه های این منطقه به بیرون سرازیر می شود.

کمر در اصطلاح مردم محلي همان ديوار سخت و صاف است و شباهت آب آبشار به دوغ باعث نامگذاري آن به کمردوغ شده است.

از ويژگي هاي منحصربفرد اين آبشار، نمکي بودن آب اين چشمه است، زيرا در مناطق کوهستاني کهگيلويه و بويراحمد به ندرت چشمه اي نمکي يافت مي شود.

همچنین ارتعاشات بلورین و معلق آب این آبشار در بلندا، رنگین کمان هفت رنگی را به طور واضح به تصویر کشیده است و زیبایی و چشم اندازی کم نظیر را به طبیعت اطراف خود بخشیده است.

روستای پلکانی شوتاور

در هفت کیلومتری شهر قلعه رئیسی و در دامنه کوه های پوشیده از درخت منطقه چاروسا به جایی می رسیم که اعجاز زندگی در دل کوه و در میان جنگل های انبوه بلوط را به نمایش می گذارد.

روستای شوتاور بزرگترین روستای بخش چاروساست که در دامنه یکی از کوه های این منطقه قرار دارد و به دلیل شیب زمین به صورت پلکانی ساخته شده است.

این روستا که در دهستان طیبی سرحدی غربی قرار دارد دارای قلعه تاریخی متعلق به دوره قاجار بوده و بافت کوچه ها و پیاده رو های آن سنگفرش است.

امامزاده سید محمود (ع)

امامزاده سید محمود(ع) معروف به سید محمید (ع) از نوادگان امام جواد (ع) و در فاصله ۱۰ کیلومتری شمال شرقی شهر قلعه رئیسی واقع شده است.

آستان مقدس این امامزاده در شیبی ناهموار در دامنه کوه بی‌سیتون (بی‌سیدون) در دهستان طیبی سر حدی غربی منطقه چاروسا قرار دارد و حضور زوار متعدد در فصول مختلف سال نشان از احترامی است که این امامزاده واجب التعظیم نزد علاقمندان خود دارد.

بخشدار چاروسا با اشاره به اینکه این بخش در فاصله ۷۵ کیلومتری شهر دهدشت قرار دارد، گفت: در سال جاری در این بخش بهار زودرس را شاهد بودیم و آب و هوا و طبیعت آن هم اکنون کاملا بهاری است.

سید رضا غلامی مقدم با اشاره به وجود جاذبه های طبیعی فراوان در بخش چاروسا، آبشار کمر دوغ، منطقه چم لپو، تنگ الگن، قلعه تاریخی قلعه رئیسی، روستای ادرج، روستای المور، روستای پلکانی شوتاور و امامزاده سید محمید(ع) را از مهمترین این جاذبه ها عنوان کرد.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی های لازم برای استقبال از گردشگران نوروزی در این بخش انجام شده است، افزود: جاذبه های طبیعی و تاریخی این بخش آماده پذیرایی از گردشگران از سراسر نقاط ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، آنچه بیان شد گوشه ای از جاذبه های بکر و تماشایی بخش چاروسا از توابع شهرستان کهگیلویه بود اما این خطه از سرزمین ایران علاوه بر این جاذبه های منحصر به فرد، مردم مهربان و مهمان نوازی دارد که قدوم مهمانانشان را بر دیدگانشان می گذارند و می گویند: "خَش اومیت گَگووَلُم، خَش اومیت دَییَلُم، پاتون سَر تِیَلُم".

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گزارش و عکس: مرضیه جوشن