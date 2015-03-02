استراتژی چین و حوزه آمریکای لاتین در بحبوحه بحران قیمت نفت

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس در گزارشی با اشاره به وام 22 میلیارد دلاری چین به آمریکای لاتین در سال 2014 نوشت بانکهای چین با اعطای وام به کشورهای حوزه آمریکای لاتین در سال گذشته کمک قابل توجهی را برای نجات اقتصاد ورشکسته این حوزه به واسطه کاهش قیمت نفت، مواد معدنی و دیگر اقلام صادراتی انجام دادند.

آسوشیتد پرس در ادامه با اشاره به وام 8.6 میلیارد دلاری چین به برزیل، وام هفت میلیارد دلاری این کشور به آرژانتین، وام 5.7 میلیارد دلاری چین به ونزوئلا و وام 821 میلیون دلاری پکن به اکوادور در سال گذشته نوشت وام اعطایی چین به حوزه آمریکای لاتین در سال گذشته بیشترین میزان وام به این حوزه پس از سال 2010 بوده است.

نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا نیز در سخنانی در کاخ ریاست جمهوری با اعلام طرح‌ های رئیس جمهوری ونزوئلا برای غلبه بر کودتای اقتصادی در «کاراکاس» پایتخت ونزوئلا و ایالت «میراندا» توسط گروه اپوزیسیون از تعهد کشورش برای مبارزه با طرح‌ های بی‌ ثبات‌ کننده اقتصادی و سیاسی اپوزیسیون و همچنین مقابله با کمبود موادغذایی خبر داده است.

وی با اشاره به شکست کمپین گروه اپوزیسیون علیه انقلاب بولیواری از احداث 400 هزار خانه جدید در ونزوئلا در سال جاری و اجرای 734 هزار طرح زیربنایی خبر داده است.

نیکلاس مادورو همچنین اخیرا در ادامه سفر به کشورهای عضو اوپک پس از سفر به ایران با هدف جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت نفت راهی عربستان سعودی و الجزایر شد. اقدام رئیس جمهوری ونزوئلا درحالی بود که کاهش قیمت نفت اثر بسیار منفی را بر اقتصاد ونزوئلا که اقتصاد آن بر پایه صادرات نفت سیاه استوار است، گذاشته است.

آسوشیتد پرس در ادامه با اشاره به سفر روسای جمهور آرژانتین، اکوادور و ونزوئلابه پکن و تلاش برای گسترش میزان سرمایه گذاریها با چین نوشت پکن در 10 سال گذشته 118 میلیارد دلار به آمریکای لاتین وام اعطا کرده و در این میان ونزوئلا به خودی خود 56.3 میلیارد دلار کمک مالی دریافت کرده است.

این رسانه غربی خاطر نشان کرد وام های چین به حوزه آمریکای لاتین کمک قابل توجهی را برای توسعه مترو در بوینس آیرس پایتخت آرژانتین و ساخت سد در اکوادور و آرژانتین کرده است.

در همین رابطه خبرگزاری برناما گزارش داد که یک هیئت فنی از نیروی هوایی آرژانتین در هفته های آتی برای ارزیابی جنگنده های چینی به جای جنگنده های میراژ فرانسه به چین سفر می کند.

کریستینا فرناندز رئیس جمهوری آرژانتین نیز کمتر از یک ماه گذشته به پکن سفر و بر همکاری استراتژیک کشورش با پکن تاکید کرد.

اگرچه هنوز گزارشی درباره جزئیات مذاکرات موجود میان نیروی هوایی آرژانتین و چین منتشر نشده است اما انتظار می رود که این کشور حوزه آمریکای لاتین 14 تا 20 هواپیما از پکن خریداری کند.