برنامه های هفته امور تربیتی خوزستان تشریح شد

محمود معزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: بررسی پیشینه امور تربیتی نشان می دهد كه به رغم فراز و نشیب های فراوان آن، مربیان تربیتی برای انجام ماموریت ها و رسالت های خود در زمینه شناسایی، پرورش و هدایت استعدادها، خلاقیت ها و مهارت های دانش آموزان و تربیت دینی آنان، ترسیم چهره واقعی دشمنان اسلام و ایران، تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی، دوران هشت سال دفاع مقدس، عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی و پیشرفت و تعالی كشور، ترویج فرهنگ قرآن و عترت و ده ها مورد دیگر تلاش های گسترده ای از خود نشان داده اند.

وی افزود: برنامه های فراوانی از جمله تجلیل از پیشكسوتان متعهد امور تربیتی، تقدیر از مربیان و معاونان پرورشی فعال و برگزیده، تقدیر از مدیران و معلمان فعال در عرصه های تربیتی، تجلیل از مسئولان دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای برون سازمانی نقش آفرین در عرصه های تربیتی، تجلیل از دانش آموزان عضو تشكل های دانش آموزی و تقدیر از والدین موثر در فعالیت های تربیتی در قالب رویكرد تكریم به منظور گرامیداشت هفته امور تربیتی برگزار می شود.

سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خوزستان گفت: برنامه هایی از قبیل طراحی، چاپ و توزیع پوستر، بروشور، ویژه نامه، تولید سرودهای ویژه هفته تربیت اسلامی و توزیع در سطح مدارس، طراحی و نصب بنر و استندهای تبلیغاتی محیطی، تهیه و پخش تیزرهای مناسب تلویزیونی، تهیه نماهنگ و بسته های فرهنگی، آذین بندی مدارس و فضاهای پرورشی، سخنرانی یكی از مسئولان آموزش و پرورش هر شهر در نماز جمعه و برگزاری نمایشگاه بصیرت افزایی در قالب رویكرد ترویج به منظور گرامیداشت این هفته برگزار می شود.

معزی بیان كرد: در قالب رویكرد توسعه و تجهیز فضاهای پرورشی، برنامه های متنوعی از جمله بهره برداری از طرح های فرهنگی، هنری و عمرانی حوزه پرورشی، رونمایی از فعالیت های برجسته و مكتوب، برگزاری آئین تجلیل از كتاب سال مربیان امور تربیتی بر اساس فرآیند مشخص، معرفی ایده ها و الگوهای بدیع پرورشی و همچنین اعلام طرح ها و برنامه های برجسته و راهبردی آینده برگزار می شود.

وی عنوان كرد: تشكیل ستاد برنامه ریزی و اجرایی و برگزاری مستمر جلسات، شناسایی مربیان امور تربیتی و معاونان پرورشی نویسنده، پژوهشگر و شاعر و تشكیل بانك اطلاعاتی جامع مربیان، برگزاری عصر خاطره و شب شعر با موضوع تعلیم و تربیت و فعالیت های امور تربیتی، دعوت از پیشكسوتان امور تربیتی و تقدیر از آنان و نظارت و ارزیابی مستمر از تحقق اهداف مورد نظر برنامه های هفته امور تربیتی از جمله وظایف ستاد استانی هستند.

سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش خوزستان یادآور شد: هشت اسفند به نام امور تربیتی و مراسم عبادی و سیاسی نماز جمعه، نقش شهیدان رجایی و باهنر در تعلیم و تربیت اسلامی، ۹ اسفند امور تربیتی و پیشكسوتان و نخبگان حوزه تربیت و فرهنگ اسلامی، ۱۰ اسفند امور تربیتی و فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و پاسداری از اصول و ارزش های انقلاب اسلامی، ۱۱ اسفند امور تربیتی و سبك زندگی اسلامی ـ ایرانی، ۱۲ اسفند امور تربیتی و مشاوره تربیتی ـ فرهنگی دانش آموزان، ۱۳ اسفند امور تربیتی و محوریت قرآن و عترت و ۱۴ اسفند امور تربیتی و تدبیر و امید و لزوم حفظ و ارتقای سطح مبانی و هویت ملی، اسلامی و انقلابی نامگذاری شده است.