به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز پنجشنبه در بیست‌ویکمین جشنواره نخبگان قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزان خوزستان، با تسلیت ایام سوگواری رحلت نبی مکرم اسلام(ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، اظهار کرد: آینده این مرز و بوم در دستان نسلی ساخته می‌شود که از کودکی با قرآن، عترت و نماز مأنوس و همساز شده‌اند و این دانش‌آموزان، چشمان امیدبخش نظام اسلامی در مسیر پیشرفت تمدنی ایران هستند.

وی با تأکید بر تقدم تربیت بر تعلیم، بیان کرد: پرورش، مقدمه آموزش است و این اصل، مختص جامعه ما نبوده و کشورهای پیشرو نیز برای ساختن آینده خود، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای بر حوزه‌های تربیتی دارند.

استاندار خوزستان در این راستا به تجربه کشور کره جنوبی در آموزش عملی احترام به والدین در مدارس اشاره کرد و گفت: خوشبختانه استان خوزستان با برخورداری از بنیان‌های مستحکم اعتقادی و سنت‌های ارزشمند اقوام مختلف، همچنان ظرفیت بالایی در ترویج ارزش‌های خانوادگی و اخلاقی دارد.

موالی‌زاده با استناد به آیات قرآن کریم، احترام به والدین را یکی از آموزه‌های کلیدی دین مبین اسلام برشمرد و تصریح کرد: قرآن هم برای تعلیم انسان و هم برای تذکر و یادآوری ارزش‌های فراموش‌شده نازل شده است و در این مسیر، تذکر هم در حوزه آموزش و هم در حوزه پرورش، نقشی حیاتی ایفا می‌کند.

استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح سه رکن اساسی «قرآن، عترت و نماز»، ابراز داشت: از درگاه الهی مسئلت داریم که ما را از این سه گوهر گرانبها جدا نگرداند؛ چراکه قرآن و عترت، دو روی یک سکه و جدایی‌ناپذیرند و عترت در تداوم و گرمای مکتب تشیع، نقشی ممتاز و همیشه‌زنده داشته است.

وی با برشمردن چهار رخداد بزرگ تاریخ اسلام و بشریت یعنی «بعثت، غدیر، عاشورا و انتظار»، افزود: انقلاب اسلامی ایران، حلقه‌ای متصل‌کننده میان حماسه عاشورا تا طلوع موعود است و دانش‌آموزان امروز، مدیران، برنامه‌ریزان و سازندگان فردای این مسیر عظیم تمدنی خواهند بود.

موالی‌زاده با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره، معلمان و مربیان ؛ خیرین، روحانیون، نمایندگان مجلس و نیروهای نظامی و انتظامی حاضر در برنامه، خطاب به دانش‌آموزان گفت: خوش‌به‌حالتان که از آغاز جوانی با قرآن و عترت دمساز شده‌اید؛ امیدوارم برکت این فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی، زندگی شما، خانواده‌های محترمتان و آینده جامعه را نورانی و ماندگار کند