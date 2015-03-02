گردشگران نوروزی میهمان امامزادگان استان زنجان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی باقری ظهردوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود:امامزاده ها، شبانه روزی به روی مسافران و گردشگران نوروزی بازخواهد بود واسکان موقت میهمانان نوروزی در امامزاده ابراهیم(ع) روستای حاج سیران از توابع شهرستان زنجان، ام البنین(ع) شهر سلطانیه، امامزاده ابراهیم(ع) در شهر زنجان و قیدار نبی (ع) در شهر قیدار انجام خواهد شد.

وی اظهار کرد:طرح های آرامش بهاری و یاس نبوی دو طرح بسیار مهم اوقاف و امور خیریه استان زنجان است که از ۲۸ اسفند تا ۱۵ فروردین سال آینده در امامزاده های استان برگزار می شود.

حجت الاسلام باقری با بیان اینکه ۳۵ روحانی خواهر و برادر مربیان آموزش دیده طرح آرامش بهاری حضور دارند افزود: از این تعداد ۱۲ روحانی برادران غیر بومی هستند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با اشاره به اینکه طرح آرامش بهاری و یاس نبوی در ۴۰ امامزاده استان زنجان برگزار خواهد شد، گفت: خیمه های معرفت تنها در چهار امامزاده استان برپا می شود.

وی با بیان اینکه طرح آرامش بهاری به منظور زندگی آرام در کنار امامزاده ها و بقاع متبرکه اجرا می شود خاطرنشان کرد: خیمه های معرفت با شش غرفه برای پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی، همه واقف باشیم، قرآن بخوانیم و جایزه بگیریم و غرفه های کودکان برپا خواهد شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه افزود: خیمه های معرفت در امامزاده ابراهیم(ع) زنجان، امامزاده اسماعیل(ع) شهر ابهر، امامزاده هاشم(ع) و امامزاده عوف(ع) در شهر آببر و حضرت قیدار نبی(ع) در شهر قیدار برگزار می شود.

حجت الاسلام باقری از برگزاری طرح یاس نبوی در کنار ۴۰ امامزاده استان زنجان از دوم تا ششم فروردین سال آینده خبر داد و گفت: این طرح به منظور گرامیداشت وفات بانو و اسوه بزرگ اسلام فاطمه زهرا(س) اجرا می شود.

وی با اشاره به برگزاری دسته عزاداری روز چهارم فروردین افزود: عزاداری ساعت ۱۱از مقابل مسجد سید به طرف امامزاده سید ابراهیم(ع) زنجان حرکت خواهد کرد.