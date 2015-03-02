به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف درباره افزایش تراکنش های پولی در پایان سال و تمهیدات بانک مرکزی گفت: در سال های گذشته بعضا در پایان سال به خاطر افزایش تراکنش ها و داد و ستدهای مالی و پولی شاهد اخلال در سیستم بودیم که امیدواریم امسال با برنامه ریزی های انجام شده جلوی مشکلات گرفته شود.

رئیس کل بانک مرکزی از آمادگی کامل و تمهیدات این بانک برای آخر سال خبر داد و اظهارداشت: همه بانک ها دستگاه های خود را آماده و نیروی انسانی خود را برای خدمت رسانی به مردم تدارک دیده اند.

سیف همچنین از توزیع اسکناس نو از نیمه دوم اسفند در شعب بانک ها خبر داد و گفت: سعی شده با توزیع اسکناس های نو در کلیه بانک ها و شعب، دسترسی مردم به پول نو به صورت عادلانه انجام شود.