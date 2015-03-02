واکنش وزارت بهداشت به شیوع آنفلوانزا/رسانه ها شایعه نسازند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی گویا در مورد شایعات مربوط به بیماری آنفلوانزا که در رسانه های مجازی منجر به نگرانی مردم شده است، توضیح داد: شایعه در تمام کشورهای دنیا یک اتفاق کاملا قابل انتظار است و همیشه به موضوعاتی اختصاص می یابد که مردم نسبت به آن ها حساس هستند.

وی با اشاره به اینکه مردم ما نسبت به سلامت خود، خانواده و جامعه حساس هستند و وقایع مربوط به سلامت را با دقت دنبال می کنند، خاطرنشان کرد: بنابراین آنچه که از نظر ما مهم است، این است که هر کدام از وقایع مربوط به سلامت از جمله بیماری ها، و بخصوص اطلاعات مربوط به بیماری های واگیر و همه گیری ها را در اسرع وقت و با دقت فراوان به اطلاع مردم برسانیم.

به گفته گویا، وظیفه ما در کنار پاسخ به این وقایع، پاسخ به شایعات نیز هست. این کار با این هدف صورت می گیرد که قویا معتقدیم پاسخ به این رویدادها بدون همراهی جامعه امکانپذیر نخواهد بود.

وی با بیان اینکه ما تلاش کردیم در طول این سالها، صادقانه در کنار مردم باشیم، در ادامه خاطرنشان کرد: در مورد بیماری آنفلوآنزا باید گفت، هر سال این بیماری در فصل سرما در همه جای دنیا شایع می شود و وضعیت زندگی مردم را دستخوش تغییراتی می کند. به عنوان مثال در کنار هم زندگی کردن عده زیادی از کودکان و نوجوانان در مدارس خود عامل مهمی است که انتقال بیماری هایی که از طریق دستگاه تنفس منتقل می شود را تسهیل می کند.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت همچنین ادامه داد: بخصوص در حال حاضر در اوج همه گیری بیماری آنفلوآنزا هستیم و امسال نیز بر خلاف سالهای قبل هر سه نوع ویروس ایجاد کننده آنفلوآنزای فصلی (ویروس آنفلوآنزای H1N1، ویروس آنفلوآنزای H3N2 و ویروس آنفلوآنزای نوع B)، در کشور ما شایع هستند و بیماری مشابهی را ایجاد می کنند هرچند موارد ابتلا به آنفلوآنزای H1N1 معمولا تا حدودی شدیدتر است.

به گفته گویا، در حال حاضر این بیماری در استان های آذربایجان شرقی، فارس، کرمان، کرمانشاه، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، مازندران، و تهران به شدت شایع است و طبیعی است که مردم خیلی ساده و سریع به آن مبتلا شوند.

وی اضافه کرد: اگر مبتلایان جزو گروه های پرخطر باشند، ممکن است به انواع شدید بیماری مبتلا شده و در بیمارستان بستری شوند. منظور از گروه های پرخطر نیز افراد بالای 65 سال، بیماران قلبی ریوی، مبتلایان به نارسایی های کبد و کلیه، دیابتی های کنترل نشده، بیماران سرطانی، کسانی که داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی دریافت می کنند و زنان باردار است.

گویا همچنین با اشاره به این که هر سال مواردی از بستری شدن در بیمارستان به علت این بیماری گزارش می شود، ادامه داد: تعداد بیماران بستری کم نیست به طوری که هفته گذشته 40 نفر با تشخیص قطعی بیماری در بیمارستان های کشور بستری شدند و بدیهی است که شاید تعداد واقعی افراد بستری شده، از این میزان آمار اعلام شده بیشتر باشد.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت افزود: از ابتلای سال جاری تا به حال 15 مورد مرگ ناشی از آنفلوآنزا در سراسر کشور ثبت شده و بیشتر افراد فوت شده کسانی بودند که با یک بیماری زمینه ای به این بیماری مبتلا شدند. با این حال به جرات می توان گفت اکثر قریب به اتفاق موارد ابتلا قابل پیشگیری است. به طوری که اگر فرد در معرض ابتلا در ابتدای فصل سرما، واکسن آنفلوآنزا تزریق کند، و به توصیه های بهداشتی که مکررا از طریق رسانه ها منتشر می شود، عمل کند، به این بیماری مبتلا نخواهد شد.

گویا خطاب به رسانه های مجازی که اقدام به انتشار خبرهای ناشی از شیوع آنفلوآنزا به طور غیر واقعی کرده اند، گفت: این رسانه ها باید فارغ از هر گونه اندیشه ای به شایعات مربوط به بیماری ها خصوصا بیماری های واگیر بدون تماس با مرجع مربوطه یعنی وزارت بهداشت دامن نزنند چون چنین التهاباتی به شدت ذهن مردم و جامعه را آشفته می کند و در چنین مواردی ممکن است مردم توصیه های مقامات مسئول سلامت را جدی نگیرند و جانشان به خطر بیفتد.