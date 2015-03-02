۲۲۰ هزار اصله نهال در مازندران توزيع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ستار بابایی سوادکوهی، شامگاه دوشنبه در دیدار با امام جمعه بهشهر افزود: این نهال ها با اولویت انجام شده در همان روز اول هفته منابع طبیعی و روز درختكاری در نماز جمعه شهرستان ها توزیع می شود.

وی اظهار داشت: از جمله نهال های در نظر گرفته شده برای سال جاری، گردو و صنوبر و زیتون و گونه های سوزنی برگِ همیشه سبز است که برای کاشت در مناطق مرتفع و بالابند و مناطق جلگه ای مناسب هستند.

بابایی ادامه داد: نهال توزیعی، شامل انواع درختان پهن برگ و سوزنی برگ است و مردم برای تأمین نهال هایی که می خواهند در زمین خود بکارند می توانند به ادارات منابع طبیعی شهرستان خود مراجعه کنند.

وی بیان کرد: همچنین در تمام شهرهایی که نماز جمعه در آنها برگزار می شود، بین نمازگزاران نهال توزیع خواهد شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران با تاكید بر نهادنیه كردن فرهنگ درخت كاری در جامعه اظهار داشت: توزیع نهال در روز درختکاری با هدف نهادینه کردن فرهنگ درختکاری و حفاظت از درختان و جنگل و منابع طبیعی انجام می شود تا همه مردم در حفاظت و حراست از جنگل و منابع طبیعی تاثیرگذار باشند.

بابایی همچنین با اشاره به استفاده روستانشینان از چوب جنگلی بعنوان هیزم مورد نیاز گفت:‌ استفاده از هیزم برای روستاییان کم هزینه و آسان است اما نمی توان از این درختان و جنگل ها تا ابد استفاده و از آن ها به صورت مداوم برداشت کرد لذا باید با برنامه ریزی مناسب، سوخت فسیلی را جایگزین كنیم.

امام جمعه بهشهر نیز در سخنانی با اشاره به اینكه روستاییان ما با كمبود سوخت زمستانی مواجه اند اظهار داشت: به دلیل عدم استفاده از هیزم های جنگل و ممانعت از سوی منابع طبیعی و جنگلداری، اكنون روستاییان ما با کمبود سوخت مواجه هستند در حالیكه روزانه ماشین های فراوان حمل چوب، درختان را قطع کرده و به کارخانجات منتقل می کنند.

حجت الاسلام عربعلی جباری افزود: البته قطع درختان جنگل هم معضلی است كه در جنگل های ما وجود دارد كه باید علاوه بر كنترل این مشكل و خالی كردن جنگل از درخت، توافق هایی برای در اختیار گذاشتن هیزم برای سوخت مصرفی روستاییان اندیشیده شود.

وی گفت: هفته منابع طبیعی فرصتی مغتنم برای تبیین اهمیت حفظ و توسعه محیط زیست است كه باید همه ما از تریبون های مختلف این مهم را یادآوری و اطلاع رسانی كنیم.

هفته منابع طبیعی از ۱۵ تا ۲۱ اسفند هر سال برگزار می شود که نخستین روز آن یعنی پانزدهم اسفند، به نام روز درختکاری نام گذاری شده است.