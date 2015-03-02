به گزارش خبرنگار مهر، فتحالله حقیقی عصر دوشنبه در نشست ستاد شئون فرهنگی استان بوشهر اظهار داشت: تقویت اتحاد و وحدت باید در برگزاری مراسمات دینی در راس اهداف قرار بگیرد و از هر گونه اقدام تفرقه افکنانه جلوگیری شود.
وی برنامهریزی برای برگزاری مراسمات ایام فاطمیه و دیگر مناسبتهای مذهبی را توفیقی برای مسئولان دانست و اضافه کرد: باید از همه ظرفیتها در تعظیم و تکریم ایام فاطمیه استفاده شود و همه پای کار باشند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم دقت در زمینه انتخاب اشعار، مداحیها، روضه خوانیها و سایر بخشهای مراسمات مذهبی، افزود: روحیه وحدت و همدلی در بین مسلمانان باید به عنوان هدف برگزاری برنامههای ایام فاطمیه باشد.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی استان بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: در استان بوشهر بیش از یک هزار و ۴۰۰ هیئت مذهبی در استان بوشهر ثبت شده است که برنامههای مختلفی را در این ایام برگزار میکنند.
نوشاد نوشادی افزود: شورای هیئات مذهبی استان بوشهر نیز با تمرکز بر ایام فاطمیه دوم برنامههای مختلفی را در این ایام برگزار میکند.
رئیس ستاد فاطمیه استان بوشهر نیز در این نشست خواستار سیاهپوشی میادین و معابر و تمام نقاط شهری و روستایی استان در ایام فاطمیه شد.
حسین کارگر در ادامه از توزیع اقلام فرهنگی نظیر پرچم و پوستر ویژه این ایام خبر داد و افزود: از همه ظرفیتها برای برگزاری با کیفیت برنامههای ایام فاطمیه استفاده خواهیم کرد.
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