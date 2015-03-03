انتقاد آخوندی از «ضوابط فروشی» فرمانداری ها

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در همایش ملی توسعه پایدار و متوازن منطقه ای در تهران اظهار داشت: بد نیست که در دوره ۳۵ ساله انقلاب و تجربه مدیریت های مختلف در جمهوری اسلامی ایران و پشت سر گذاردن جنگ و شرایط پس از جنگ مروری سریع در مدیریت مناطق و هدف اصلی جمهوری اسلامی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه هدف جمهوری اسلامی تعالی معنوی و رفاه اجتماعی متعادل و پایدار بین آحاد ملت ایران و منطقه بوده است، گفت: اما با هر شاخصی که نگاه می کنیم، در بحث های کمی و توزیعی دچار نقص های جدی هستیم.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه باید تعارف را کنار گذاشته و تصمیمات درستی بگیریم، بیان کرد: قرار بود سرزمین ما آباد شود اما الان پس از ۳۵ سال تهران را با ۱۵ میلیون نفر جمعیت، مشهد را با ۵ میلیون نفر، اصفهان با ۵ میلیون نفر و دیگر شهرهای بزرگ را هم با تراکم بالای جمعیتی داریم.

وی با بیان اینکه تمرکز جمعیت زیاد در ۱۰ نقطه شهری ایران با بیش از ۵۰ درصد جمعیت شهرنشین در کنار حدود هزار و ۱۰۰ شهر ایران با کمتر از ۵۰ درصد شهرنشین قرار دارد، گفت: ما قطعا به دنبال چنین چیزی نبودیم، زیرا رشد حاشیه نشینی در ایران بسیار بالا است.

آخوندی تصریح کرد: شهر مشهد با ۳۰ درصد حاشیه نشینی، بندرعباس با ۴۰ درصد و تهران با درصد زیادی از حاشیه نشینی روبه رو است، ضمن آنکه در دولت قبل شهرهای جدید طراحی شد که همان حاشیه نشینی مدرن است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اولین پیام امام خمینی (ره) در ۲۱ اردیبهشت سال ۵۸ تاسیس بنیاد مسکن و حساب ۱۰۰ امام بود، گفت: در واقع از همان ابتدا امام بر رفع موضوع حاشیه نشینی تاکید داشتند، ضمن آنکه قبل از این فرمان هم جهادسازندگی تشکیل شده بود.

وی با بیان اینکه در ارتباط با کیفیت زندگی در شهرهای ایران اقدامات گسترده ای تحت عنوان بحران و آبادانی شهری در ایران صورت گرفت، افزود: حجم سرمایه گذاری ها بسیار گسترده است اما نتیجه این بود که روزهای هوای سالم در تهران به کمتر از ۱۰ روز در سال رسید.

آخوندی تصریح کرد: پس نمی توانیم بگوییم که مجموعه سرمایه گذاری ها منجر به رفاه پایدار شده است، زیرا در حال حاضر تمرکز زیاد جمعیتی را در پایتخت و چند شهر بزرگ داریم اما پیرامون دریای عمان و خلیج فارس تراکم جمعیت در کیلومتر مربع ۴.۸ کیلومتر است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: شمال تهران در دهه ۷۰ تراکم نفر در هکتار ۴۰ نفر بود اما به برکت فروش شهر در ۲۰ سال گذشته منطقه یک تبدیل به شلوغ ترین منطقه در تهران شده است.

وی با بیان اینکه یکی از نازل ترین کیفیت زندگی در شمال شهر تهران است، افزود: قفس‌های مجلل بدون امکانات زیستی در شمال تهران ساخته شده است.

وزیر راه و شهرسازی با طرح این پرسش که آیا می خواهیم هزینه عمران و آبادانی ظاهری شهرها به قیمت فروش امکان زندگی مردم تامین شود؟ گفت: عمده منابع درآمد مدیریت شهری و مدیریت توسعه منطقه ای مبتنی بر فروش امکانات زیستی است و امکانات زیستی را می فروشیم تا زنده بمانیم.

آخوندی با بیان اینکه آیا به مدیریت منطقه ای در ایران نزدیک شدیم یا نه؟ گفت: از سال ۷۵ طرح آمایش سرزمین به تصویب رسید؛ به این معنا که از ۱۸ سال پیش ما این طرح را در کشور داریم، ضمن آنکه از دوره مرحوم کازرونی هم به دنبال کنترل ۷ میلیونی جمعیت تهران بودند اما الان وضعیت چگونه است.

وی افزود: شهر تهران ۸.۷ میلیون نفر جمعیت دارد و ظرفیت جمعیت پذیری این شهرها ۱۱.۳ میلیون نفر است در حالی که تمامی قوانین در کشور وجود داشته است.

آخوندی با بیان اینکه از ۳۵ سال پیش مغلطه ای درست شده که استاندار به دنبال اختیارات و بودجه استانی است، اظهارداشت: اما استان وقتی می تواند بودجه استانی داشته باشد که از دولت به طور نسبی اختیاراتی را گرفته باشد.

وی با بیان اینکه می خواهیم در این صحبت ها به شهر و ده توجه کنیم، گفت: تا وقتی که مدیریت سیاسی که نماینده دولت مرکزی است می خواهد تصمیمات عمرانی بگیرد، همین اتفاقات رخ می دهد.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: برهمین اساس، مدیر استانی به دنبال فروش ضوابط برای تامین اعتبار است، همین اتفاقی که دولت‌های مختلف تجربه کردند و در ۸ سال گذشته به اوج رسید.

آخوندی با انتقاد از اینکه برای آباد کردن شهر تهران ضوابط را فروختند و زندگی را مختل کردند، اظهار داشت: تکلیف مدیریت محلی باید در کشور روشن شود. الان ما در کشور مدیریت سیاسی مرکزی، استانداری، فرمانداری، بخشداری و دهیاری را داریم که هر کدام جداگانه تصمیم گیری می کنند.

وی با بیان اینکه همین موجب می شود که یک دهیار در نزدیک مشهد ۱۰۰ هزار متر مربع پروانه صادر می کند، گفت: آیا از این نظام، توسعه پایدار بیرون می آید؟

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه نباید محدوده ها در استان مستقل تعریف شود، بیان کرد: شهرستان بهارستان در تهران با ۶۵۰ هزار نفر جمعیت تعریف شده در صورتی که ۳۵ سال پیش این شهرستان متشکل از ۴ تا ۵ ده بود که کل جمعیت آن به ۲۰ هزار نفر هم نمی رسید.

وی به مداخله مدیریت سیاسی در پروژه های عمرانی اشاره کرد و گفت: وزارت کشور مسئول توسعه سیاسی است نه توسعه عمرانی و در اکثر کشورها هماهنگی امور شهرداری ها از سوی یک وزارتخانه مستقل انجام می گیرد و وزارت کشور مسئول ایجاد نظم سیاسی، امنیتی و اجتماعی است.

آخوندی افزود: اینکه وزارت کشور مسئول امور شهرداری ها باشد، نتیجه این است که شهرداری با وزارت کشور هماهنگی می کند و کنترل و نظارت وجود ندارد.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه استاندار بزرگترین ضامن حقوق شهروندی است، اظهارداشت: اگر استانداری خود محل فروش ضوابط شهر شود، چگونه می توان از این مرجع انتظار نظارت داشت؟

وی با اشاره به اینکه نباید وزارت کشور مسئول امور شهرداری ها باشد، گفت: وزارت کشور باید حافظ حقوق شهروندان بوده و بر فعالیت های شهرداری ها نظارت کند اما خودش حقوق را می فروشد.

آخوندی افزود: پیشنهاد من این است که به قانون تقسیمات کشوری باز گردیم و سقف تقسیمات را محدود کنیم و یکپارچگی مدیریت سرزمینی ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه نیاز یکپارچگی در مدیریت بخشی هم داریم، افزود: سطح محلی را باید به رسمیت شناخت.