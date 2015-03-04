پیشکسوتان شناسنامه فوتبال کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، علیرضا اسدی در این نشست خاطرنشان کرد: بسیار خوشحال هستم که امروز در جمع شما عزیزان هستم. اولین موردی که باید اشاره کنم این است که جایگاه پیشکسوتان باید حفظ شود. شناسنامه فوتبال ما پیشکسوتان هستند. پیشکسوتانی مثل پرویز دهداری در فوتبال ایران بودند که در اخلاق نمونه بودند. به نظر من باید این موقعیت‌ها را غنیمت بشماریم و اگر این نعمت‌ها را از دست بدهیم و به صورت شعاری عمل کنیم تمام هویت‌مان را از دست می‌دهیم.

دبیرکل فدراسیون در ادامه بیان کرد: مهمترین ابزار مدیریت در یک ساختار معلمان هستند، چرا که نیروی انسانی را تربیت می کنند. اولین درس دین ما احترام به بزرگترهاست. ما باید احترام قهرمانان ملی را حفظ کنیم. معتقدم زمانی می‌توانیم در این موضوع موفق باشیم که حرفهای‌مان را با عمل‌هایمان یکی کنیم و بدون شک خلاهایی در این کمیته وجود دارد که آنها را می‌پذیریم و باید به همه آنها رسیدگی کنیم.

اسدی در پایان گفت: در کنار همدیگر می‌توانیم یک مجموعه مسنجم قوی و قدرتمند در حوزه فوتبال داشته باشیم. قهرمانان ملی برای جامعه ارزشمند هستند و باید از آنها مراقبت شود تا زمانی وحدت نباشد ساختاری نمی‌تواند شکل بگیرد.