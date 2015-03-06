هاپوکمار و آقای زون در «خونه مادربزرگه» را خیلی دوست داشتم

محمد بحرانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مجموعه «کوچه مروارید» ساخته سعید سالارزهی که در شبکه نمایش خانگی ضبط و تولید می شود، گفت: ما به همراه افرادی چون علیرضا خمسه، رامبد جوان، آناهیتا همتی، عارف لرستانی و... «کوچه مروارید» را ضبط کردیم که همچنان در شبکه نمایش خانگی به پخش می رسد و یک کار زنده عروسکی است.

وی ادامه داد: این کار از یک صداپیشگی و عروسک گردانی حرفه ای برخوردار است و ما در شروع واکنش های خوبی داشته ایم.

این هنرمند که خود دانش‌آموخته تئاتر است و کارشناسی ارشدش را در رشته کارگردانی گذرانده است درباره علاقه خود به حرفه اش بیان کرد: من در همین حوزه درس خوانده ام و در کنار آن مطالعه هم دارم چون کارم را بسیار دوست دارم و توجهی ندارم که قرار است کارم از کجا پخش شود. این را هم دلی می گویم که سر هر کاری هستم تمام انرژی خود را می گذارم البته ممکن است در زمان هایی هم نتیجه ناموفق بوده باشد با این حال من هیچ گاه کم فروشی نمی کنم و تمام تلاشم را در هر کاری که باشم انجام می دهم آنقدر که وقتی شب به منزل می روم دیگر توانی ندارم.

شخصیت های عروسکی تجسم آرزوهای ما هستند

بحرانی همچنین درباره سری جدید «خندوانه» بیان کرد: صحبت هایی با رامبد جوان داشته ام و ممکن است در سری جدید این برنامه کمک هایی به او داشته باشم که فعلا مشخص نیست در چه حوزه ای باشد.

صداپیشه عروسک ببعی در «کلاه قرمزی» عنوان کرد: شخصیت های عروسکی، انیمیشن، تئاتر و خیال چیزهایی را به ما می دهند که ظاهرا در زندگی واقعی از دسترس ما خارج است و به نظر می آید آنها تجسم آرزوهای ما هستند و رویاهای ما را برآورده می سازند و ما لذت می بریم که آنها به جای ما شادی می کنند. درواقع کار عروسکی و انیمیشن حال و هوای خوب و شادی دارند و امید را به زندگی ما تزریق می کند چیزی که به نظرم جامعه ایران به شدت به آن نیاز دارد.

وی درباره واکنش هایی که به خاطر صداپیشگی خود در کارهای عروسکی از مردم گرفته است، بیان کرد: مردم بسیار محبت دارند و من فکر می کنم هرکسی بخشی از وجود خود را در این شخصیت های عروسکی پیدا کرده و با آن ارتباط برقرار می کند و حتی درباره آن با ذوق در خیابان و حتی در شبکه های مجازی شروع به صحبت می کنند.

بحرانی ادامه داد: حتی گاهی به من پیشنهاد می دهند که چه جملاتی را بیان کنم و یا چه سخنانی را نگویم و من خوشحالم که مردم در این باره اظهار نظر کنند.

ما دهه شصتی ها هم در کودکی از عروسک های «خونه مادربزرگه» الگو گرفته ایم

بچه‌ها معمولا با عروسک ها بیشتر از شخصیت های واقعی ارتباط برقرار می کنند و اگر فکر کنیم که این بچه ها قرار است هویت آینده ما را تشکیل دهند عروسک ها و شخصیت های نمایشی که با آنها بزرگ می شوند، روح و ذهن کودکان را آماده می‌سازند. خود ما دهه شصتی ها هم در کودکی از بسیاری از شخصیت های نمایشی و عروسکی مثل «خونه مادربزرگه» الگوهایی گرفته ایم و از همین الگوها می توان نتیجه گرفت که یک شخصیت عروسکی که چقدر می تواند در هویت بچه ها تاثیر داشته باشد. شخصیتی که به طور مثال کتابخوان باشد و بچه ها او را دوست داشته باشند به این ترتیب آنها هم به کتابخوانی علاقمند می شوند و کشوری که چنین کودکانی داشته باشد از رشد فرهنگی و سواد بالایی برخوردار است.

علاقه به هاپوکمار و آقای زون در «خونه مادربزرگه»

بحرانی اضافه کرد: بچه ها با نصیحت شنیدن و آموزش مستقیم ارتباطی برقرار نمی کنند اما از خلال رفتارهای عروسکی که دوستش داشته باشند مفاهیم زیادی را یاد می گیرند بدون اینکه حتی خودشان متوجه شوند. درواقع ما آموزش می دهیم و کودک در عین اینکه شادی می کند و می خندد، شخصیتش بهتر رشد می‌کند.

وی درباره عروسک های مورد علاقه خودش در کودکی گفت: من هاپوکمار را خیلی دوست داشتم چون شخصیت مهربان و عمیقی داشت و خاطرم هست که چگونه با مخمل دوست شد مخصوصا از موسیقی ها و آوازهایی که می خواند لذت می بردم و بعدها که متوجه شدم آقای هرمز هدایت به جای این شخصیت حرف زده است علاقه من به او بسیار زیاد شد. غیر از هاپوکمار دیگر شخصیت های «خونه مادربزرگه» مثل« آقای زون» که یک حلزون بود را هم دوست داشتم.

این صداپیشه در پایان درباره تاثیری که خودش از برنامه های زمان کودکی خود گرفته است، یادآور شد: من سه شنبه ها در «رادیو هفت» درباره موسیقی و حال خوش توسط موسیقی حرف می زنم و دوست دارم یک قطعه موزیک بسیار خوب را معرفی کنم و به نظرم حس و حال الان من ارتباط زیادی با موسیقی های «خونه مادربزرگه» و یا تیتراژ های تلویزیونی آن زمان دارد و ما با آنها ساخته شدیم.