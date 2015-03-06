به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی پیش از ظهر جمعه در بیست و دومین سالگرد تاسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد اظهار کرد: در بیانات نورانی اهل بیت اشاره شده که قلب مومن حرم الهی است و هر مومن و مسلمانی در هر کجای عالم باشد در هر زمانی می‌تواند با خدای متعال به راز و نیاز بپردازد و این یکی از وجوه تمایز اسلام با سایر ادیان الهی است.

وی گفت: در عین حال دین اسلام ما را به سوی جمع و جمع گرایی هدایت می‌کند و پایگاه این تجمع را مسجد معرفی می‌کند.

وی با بیان اینکه مسجد متعلق به خدا و مردم است، اظهار کرد: مسجد نهادی است که هم به خدا انتساب داده می‌شود و هم برای حضور مردم در آن توصیه می‌شود. یعنی مسجد به هیچ جناح و گروهی تعلق ندارد بنابراین فعالیت‌های مساجد باید به گونه‌ای طراحی شود که همه گروه‌ها را شامل شود و اگر این اتفاق بیفتد کارکرد عبادی، فرهنگی و...

حجت‌الاسلام ارباب سلیمانی مسجد را محور حرکت حضرت امام در مبارزات سیاسی بیان کرد و افزود: در اوایل انقلاب پایگاه‌های مساجد بودند که توانستند انقلاب را از خطرات حفظ کنند.

به گفته دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور افتخاراتی که در جنگ رخ داد مرهون تلاش‌های جوانان در مساجد بود.

دشمنان از مسجد سیلی خورده‌اند

وی با قدردانی از دکتر لاریجانی که در زمان تصدی وزارت فرهنگ طرح راه‌اندازی کانون‌های فرهنگی هنری را ارائه کرده تاکید کرد: طرحی که دکتر لاریجانی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه داد، راه‌اندازی کانون‌های فرهنگی در جوار مساجدی که استعداد لازم را دارند بود اعضای انقلاب فرهنگی به اجماع این طرح را تصویب می‌کنند.

حجت‌الاسلام ارباب سلیمانی معتقد است که ماموریت‌های متنوع مساجد، دشمن را به هراس می‌اندازند.

وی گفت: مسجد تنها محل عبادت مومنان نیست، بلکه مظهر آمیختگی دنیا و آخرت و پایگاه بیداری و حرکت است. تحرکاتی که علیه مسلمانان در سراسر جهان دنبال می‌شود، حاکی از آن است که مسجد را هدف گرفته‌اند چون دشمنان از مسجد سیلی خورده‌اند.

وی با اشاره به راه‌اندازی ۱۹ هزار و ۸۰۰ کانون فرهنگی هنری در مساجد کشور اظهار کرد: در کنار کانون‌های فرهنگی هنری، ۱۰ هزار کتابخانه دارای مخزن و باز راه‌اندازی شده و سالانه بالغ بر ۴ میلیارد تومان کتاب از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و وارد این کتابخانه‌ها می‌شود.

حجت‌الاسلام ارباب سلیمانی خطاب به لاریجانی گفت: نهالی که ۲۲ سال پیش به عنوان راه اندازی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کاشته شده، امروز به درخت تناور تبدیل شده و جا دارد همه مسئولان از این کانون‌ها حمایت کنند.

دولت توجه جدی به کانون‌های مساجد دارد

به گفته وی دولت امسال توجه جدی به کانون‌های فرهنگی هنری مساجد دارد و در لایحه امسال پیشنهاداتی برای تقویت این کانون‌ها پیش بینی کرده است.

وی ادامه داد: کار کانون‌ها ترویج، توسعه و انبساط اندیشه اسلامی در مساجد است و ائمه جماعات از این کانون‌ها بهترین استفاده را برای ترویج معارف دینی می‌کنند.

حجت‌الاسلام ارباب سلیمانی راه‌اندازی ۳۴۶ کانون در جوار مصلاها، ایجاد ۱۲۲ کانون در دانشگاه‌ها و راه اندازی ۱۸۸ مرکز دیجیتال در جوار مساجد را از خدمات ستاد کانون‌های مساجد ذکر کرد.

وی نقش روحانیت، جذابیت مساجد، بصیرت‌بخشی و تقویت روحیه جهادی را از مولفه‌های مورد نیاز در کانون‌ها دانست و تاکید کرد: مقام معظم رهبری در سال ۹۱ بیانات رسایی در مورد تقویت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد داشتند که جا دارد مسئولان به این امر توجه جدی داشته باشند.

دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور از دکتر لاریجانی خواست زمینه دیدار اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با مقام معظم رهبری را فراهم کند.

وی همچنین خواستار ارائه گزارش فعالیت کانون‌ها در صحن علنی مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی، اختصاص نیم درصد اعتبارات به کتابخانه‌های مساجد و راه‌اندازی پورتال جهانی مساجد شد.