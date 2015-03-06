هوای فرهنگی کشور مناسب نیست/ عضویت ۳۵هزار نفر درکانونهای مساجد قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید روحانی پیش از ظهر جمعه در بیست و دومین سالگرد تاسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد اظهار کرد: در یک سال اخیر شاهد فعالیت‌های فرهنگی خوبی در مساجد استان هستیم و امیدواریم این فعالیت‌ها گسترده‌تر، تاثیرگذارتر و تخصصی‌تر شود

وی ایجاد فضای سالم و پاک در جامعه را یکی از مزیت‌های فعالیت‌های فرهنگی ذکر کرد و افزود: گاهی در تهران و شهرهای دیگر اعلام می کنند که آلودگی هوا شدت یافته و افرادی که به بیماری قلبی مبتلا هستند بیرون از منزل نیایند، چون جسم آنها آسیب می‌بیند. اگر به روح این جسم نگاه دقیق‌تری داشته باشیم متوجه می‌شویم که روح انسان هم نیاز به کار فرهنگی دارد.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم تاکید کرد: در حال حاضر هوای فرهنگی خیلی مناسب نیست و به این دلیل است که مقام معظم رهبری نسبت به مسائل فرهنگی ابراز نگرانی کردند.

حجت‌الاسلام روحانی جامع‌بودن و چندبعدی‌بودن را یکی دیگر از مزیت‌های کار فرهنگی بیان کرد و افزود: فعالیت‌های فرهنگی می‌تواند رونق‌بخش فعالیت‌های اقتصادی، زمینه‌ساز فعالیت‌های سیاسی درست و تاثیرگذار در فعالیت‌های اجتماعی باشد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم، اشتغالزایی را مزیت دیگر فعالیت‌های فرهنگی ذکر کرد و گفت: اشتغالزایی در صنایع فرهنگی ظرفیت این را دارد که ۱۰ برابر بیشتر از صنایع دیگر صنعتی اشتغالزایی داشته باشد.

وی بر لزوم تلاش و جدیت بیشتر در کارهای فرهنگی تاکید کرد و افزود: باید قم از نظر فعالیت‌های فرهنگی فاصله بسیار بالایی نسبت به سایر استان‌های داشته باشد.

حجت‌الاسلام روحانی از همکاری دستگاه‌های مختلف استان با دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد قدردانی کرد و افزود: با توجه به اینکه بودجه‌ها اندک است بدون همکاری دستگاه‌های دیگر نمی‌توان فعالیت گسترده‌ای در زمینه فرهنگی انجام داد.

عضویت ۳۵ هزار نفر در کانون‌های مساجد قم

وی گفت: در حال حاضر ۴۹۳ کانون فرهنگی هنری مساجد در استان قم دایر است که از این تعداد ۱۱۵ کانون در روستاها ایجاد شده است و این نشان می‌دهد که توجه جدی به کانون‌های روستایی داشتیم.

حجت‌الاسلام روحانی با بیان اینکه ۱۶۰ کانون ویژه خواهران و ۳۳۳ کانون ویژه برادران است، اظهار کرد: ۲۷۱ کتابخانه در مساجد با عضویت ۲۵ هزار نفر وجود دارد.

به گفته مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم اعضای کانون‌های مساجد قم بالغ بر ۳۵ هزار نفر است.

وی ۶۸۱ هزار نفر ساعت فعالیت در زمینه اوقات فراغت، اجرای طرح تلاوت نور در ۳۴۹ مسجد، حمایت مالی از ۴۰۰ طلبه برای اجرای فعالیت‌های فرهنگی در مساجد، برگزاری بیش از ۸۰۰ کلاس فنی، هنری و مهارتی در مساجد و... را از جمله فعالیت‌های دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم ذکر کرد.

حجت‌الاسلام روحانی همچنین برگزاری بیش از ۵۰۰ جلسه اتاق فکر، برپایی ۴۰۰ جلسه آموزش خانواده و پرسمان، اجرای نمایشگاه‌های متعدد، برگزاری اولین دوره مسابقه مدهمتان، ایجاد ۶۰ وبلاگ تخصصی، توجه جدی به نماز با قراردادن پست نمازیاور و راهیابی ۵ نشریه به مسابقات سراسری را از دیگر فعالیت‌های این دبیرخانه بیان کرد.