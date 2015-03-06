به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه هیات مدیره جدید خانه سینما بدین شرح است:
«هیات مدیره دوره سیزدهم خانه سینما در آغاز فعالیت خود لازم میداند از تلاش و پایداری اعضای تشکلهای عضو خانه سینما و همچنین از نمایندگان آنان در هیاتهای مدیره یا شوراهای مرکزی و از هیات مدیره دور دوازدهم و مدیرعامل خانه برای حفظ موجودیت خانه و پاسداری از استقلال آن در مقابل انواع فشارها و شبههافکنیهای مختلف در سه سال گذشته قدردانی کند.
هیات مدیره همچنین از فراهم کردن شرایط مناسب برای برگزاری مجمع عمومی توسط هیات مدیره دوره دوازدهم و مشارکت فراگیر نمایندگان محترم مجمع که با حمایت بالا و رأی قاطع خود، اعتماد چشمگیری را پشتوانه هیات مدیره سیزدهم ساخته است، سپاسگزاری میکند. پذیرش عضویت کانون پخشکنندگان سینمای ایران در خانه سینما که جمع اعضای خانه را به سی و دو عضو افزایش داده، موجب خشنودی است.
ضمن تبریک به هیات مؤسس این صنف، برای آنها در ایفای مأموریتهای پخش آثار سینمایی، به ویژه یکپارچه کردن تشکل پخشکنندگان آرزوی توفیق داریم. هیات مدیره سیزدهم آماده است تا با عزم جدی در راه پیشبرد اهداف خانه سینما و اعتلای سینمای ایران، با همکاری و مشارکت تشکلهای عضو و همچنین در همراهی و تعامل سازنده با سازمان سینمایی و هماندیشی با کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی فعالیت کرده و پس از رفع خلأهای قانونی موجود در حوزه فرهنگ و هنر به اصلاح اساسنامه خانه سینما نیز بپردازد.
هیات مدیره ضمن تدوین و اعلام برنامه مدون دو ساله، در مهلت قانونی، رییس، نایب رییس، دبیر هیات مدیره و مدیرعامل خانه سینما را انتخاب و معرفی خواهد کرد و برای پرهیز از حاشیههایی که مخل پیشرفت امور محوله است، به زودی با انتخاب سخنگوی خانه سینما به تشریح مواضع خود خواهد پرداخت.
هیات مدیره دوره سیزدهم خانه سینما»
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