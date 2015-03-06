ایران در صورت عدم توافق ضرر نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی جعفری در خطبه های نماز جمعه این هفته جزیره هرمز با اشاره به سخنرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کنگره آمریکا، عنوان کرد: حضور نخست وزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی در کنگره با دفعات پیش تفاوت فاحش داشت و نتانیاهو صرفا به دعوت رییس کنگره وارد آمریکا شد.

وی ادامه داد: ورود این میهمان شرور، ناخوانده و منفور به کنگره آمریکا به معنای بی اعتمادی کشوری است که تاکنون بیشترین حمایت را از رژیم صهیونیستی داشته است و دولت آمریکا از این تحقیر کم سابقه برآشفت و در جلسه کنگره هیچ مقامی از مقامات کاخ سفید حضور نداشتند.

جعفری افزود: تحریم سخنرانی نتانیاهو از سوی دموکرات ها به این معنا نیست که آمریکا دست از حمایت از رژیم صهیونیستی برداشته اما آمریکا نیز از متحد منفور خود خسته شده است.

خطیب نماز جمعه این هفته هرمز در ادامه گفت: نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفته در حالی که ایران تحریم است و توافقی حاصل نشده، اما ایران کنترل چهار پایگاه منطقه را بدست آورده و با غضب عنوان کرده که رهبر جمهوری اسلامی در شبکه های اجتماعی پیام داده است که اسرائیل باید نابود شود.

وی ادامه داد: پیام رهبرمعظم انقلاب سخن همه ملت ایران و همه مومنین است و همان سخنی است که حضرت امام (ره) فرمود رژیمی که بر پایه غصب ایجاد شده است باید نابود شود.

امام جمعه موقت هرمز در پاسخ به نتانیاهو که ایران را تهدیدی برای جهان دانسته بود، اظهار کرد: ایران دنبال سلاح هسته‌ای نیست و از اول هم این را نشان داده و بر مبنای حرکت علمی و براساس نیازهای علمی که در کشور وجود دارد حرکت کرده است.

حجت الاسلام جعفری ادامه داد: ایران به دنیا نشان داده که منطق ما منطقی است بر مبنای فرموده امیرالمومنین (ع) که «منطقهم الثواب» و این منطق را هم اکنون نظام جمهوری اسلامی ایران و وزارت خارجه بیان می‌کنند و می‌گویند ما از حقمان به هیچ وجه عقب‌نشینی نمی‌کنیم و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بیان قاطع و موضع‌شان را در این باره فرموده‌اند و ملت ما نیز ملت منسجمی است.

وی در ادامه از توان رزمی بسیج و اجرای رزمایش گردان های الی بیت المقدس که در شهرستان قشم برگزار شد تقدیر و تشکر کرد و افزود: این رزمایش گوشه ای از توان بسیج است و دشمنان بدانند هیچگاه توان زورگویی به این ملت را ندارند.

حجت ‌الاسلام جعفری افزود: پیام این رزمایش ها فقط یک کلمه بوده و آن هم وحدت بین ملت ایران و رهبری است.

امام جمعه موقت هرمز با اشاره به روز درختکاری و هفته منابع طبیعی یادآور شد: منابع طبیعی و مواهب محیط زیستی از جمله انفال هستند و عموم مردم باید در حفظ و گسترش آن مشارکت داشته باشند.

وی روز درختکاری و هفته منابع طبیعی را فرصتی برای احیای طبیعت دانست و گفت: مناسبت ها یادآوری است تا بتوان حرکتی به جلو داشت و منابع طبیعی یکی از حیاتی ترین مسایلی است که اگر به آن توجه نشود همه مردم ضرر می کنند.

وی همچنین هفته احسان و نیکوکاری را فرصت خوبی برای دستگیری از مستمندان و کودکان فقیر عنوان کرد و از خیرین و متمکنین خواست با توجه به نزدیکی سال نو و براساس دستور اسلام از فقرا و مستمندان دستگیری و حمایت کنند.

وی با تسلیت شهادت حضرت زهرا (س)، مکتب فاطمی را نابود کننده ظلم جهانی و مستکبران خواند و گفت: همه فشارها و تحریم ها و مبارزه با آگاهی فرهنگی توسط ایادی استکبار به خاطر پایایی و ظلم ستیزی این مکتب است اما مستکبران نمی دانند این آفتاب درخشنده جهان را گرفته است.