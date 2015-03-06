به گزارش خبرنگار مهر، خداکرم جلالی غروب جمعه در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی فاز اول درختکاری پارک جنگلی ثامن الائمه(ع) در قم در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح ترسیب کربن اظهار داشت: در این طرح با مشارکت مردم در مناطق روستایی، اقداماتی به منظور افزایش پوشش گیاهی، بیابان زدایی و حفاظت از خاک انجام می‌شود.

وی با اشاره به ویژگی‌های این طرح ابراز داشت: طرح ترسیب کربن با هدف کمک به حفظ و احیای منابع طبیعی و تقویت معیشت مردم، موجب رسوب و جذب دی اکسید کربن اضافی موجود در گیاهان می‌شود.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، با بیان اینکه اجرای طرح ترسیب کربن در راستای حرکت به سمت توسعه پایدار بوده که با مشارکت دفتر برنامه عمران ملل متحد انجام می‌شود، افزود: اگر بتوان منابع طبیعی را به معیشت مردم گره بزنیم، شاهد حفظ، احیا و توسعه این منابع خواهیم بود که ما این هدف را با انجام برنامه‌های مختلف از جمله با اجرای طرح یاد شده دنبال می‌کنیم.

جلالی تصریح کرد: در راستای اجرای این طرح سعی شده تا مسائل بر محور توسعه نیروی انسانی و مشارکت‌های اجتماعی باشد و حفظ محیط زیست مورد توجه ویژه باشد.

وی بیان داشت: طرح ترسیب کربن برای نخستین بار در منطقه‌ای از استان خراسان جنوبی اجرایی شد که نتایج خوبی را شاهد بودیم و در حال حاضر نیز در ۲۰ استان کشور در مساحتی به وسعت یک و نیم میلیون هکتار اجرا می‌شود.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، با اشاره به احداث پارک جنگلی ثامن الائمه(ع) در قم ابراز داشت: این پارک در شمال شرقی قم احداث خواهد شد که کارهای مربوط به امور زیربنایی آن انجام شده است که بهره برداری این پارک تأثیر مثبتی در راستای تلطیف هوای قم دارد.

جلالی، بیان داشت: سیاست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در خصوص غرس نهال‌ها نیز تغییر کرده است و اولویت با گونه‌های بومی بوده و همچنین درختان مثمر و چند منظوره نیز در اولویت است.