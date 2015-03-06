عملیات اجرایی احداث پارک جنگلی ثامن الائمه(ع) قم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سال ۸۹، احداث پارک بزرگ جنگلی ثامن الائمه(ع) در قم با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال به تصویب رسید که از سال ۹۰ تا کنون و از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری مبلغ ۶۰ میلیارد ریال برای این پروژه اختصاص یافته است.

از محل اعتبارات تبصره ۲۲ در سال جاری با مساعدت نمایندگان استان مبلغ ۱۰ میلیارد ریال مصوب شد که تا کنون ۴۰ درصد آن تخصیص یافته است.

پارک جنگلی ثامن الائمه(ع) در ۹ کیلومتری شمال شرق مرکز شهر قم و در کیلومتر ۲ آزاد راه جدید الاحداث قم به گرمسار قرار گرفته است.

از اهداف اجرای احداث پارک جنگلی ثامن الائمه(ع) در قم را می‌توان به تامین فضای سبز برای شهروندان و زائران، افزایش سرانه فضای سبز استان و به ویژه منطقه یک شهر قم، کنترل ریزگردهای ناشی از وزش بادهای گرم تابستانه، تلطیف هوا و بهبود شرایط آب و هوای منطقه، جلب اکوتوریسم و افزایش جاذبه‌های تفریحی، ایجاد اشتغال و توسعه رونق اقتصادی برشمرد.

در خصوص مشخصات این پارک باید عنوان کرد که پارک جنگلی ثامن الائمه(ع) در مساحتی به وسعت ۴۳۵ هکتار احداث می‌شود که مساحت جنگل‌کاری و فضای سبز آن ۳۰۰ هکتار و مساحت عرصه‌های اختصاص یافته به معابر و مراکز تفریحی، رفاهی، فرهنگی، بهداشتی و ۱۰۲ هکتار است.

تعداد نهال قابل کشت در عرصه پارک بالغ بر ۲۵۰ هزار اصله شامل کاج، زیتون، تلخ، زبان گنجشک و پسته است که اقدامات زیر بنایی به منظور تأمین ۵۵ لیتر در ثانیه پساب و یک و نیم لیتر در ثانیه آب خام جهت مصارف آبیاری درختان و مصرف بهداشتی صورت گرفته است.

در این مجموعه همچنین زمینه اسکان اضطراری ۳ هزار و ۸۰۰ خانوار در مواقع بحرانی پیش بینی خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگاران در خصوص این پروژه اظهار داشت: به منظور احداث پارک جنگلی ثامن الائمه(ع) که از جمله مصوبات سفر رهبر معظم انقلاب به قم بوده؛ تلاش‌های فراوانی صورت گرفت که هم اکنون ۴۵ درصد از خدمات زیر بنایی این پارک شامل، خرید امتیاز پسآب ۵۵ لیتر بر ثانیه، اجرای لوله گذاری خط انتقال آب خام به طول نزدیک به یک کیلومتر، اجرای لوله گذاری خط انتقال پساب به طول ۵ کیلومتر، ساخت منبع بتنی آب بهداشتی با ظرفیت ۷۵۰ متر مکعب، خرید امتیاز آب خام با حجم یک و نیم لیتر بر ثانیه، خرید امتیاز برق پارک با مشخصات ۴۰۰ کیلو وات، اجرای خط انتقال برق به پارک به طول نزدیک به دو کیلومتر، اجرای عملیات راه سازی به طول ۱۷۵ هزار متر مربع، اجرای عملیات دیوار کشی و ساخت انبار به طول ۹۰۰ م‌تر، اجرای عملیات نهال کاری و تکمیل آبیاری قطره‌ای به تعداد ۴۹ هزار نهال و و همچنین اجرای عملیات لوله گذاری آبیاری تحت فشار به همراه ایستگاه فیلتراسیون به طول ۱۲۰ هکتار از جمله کارهای زیربنایی صورت گرفته در این پروژه است.

احمد عفتان افزود: برنامه ریزی شده تا آبیاری نهال‌هایی که در این پارک غرس می‌شود به صورت آبیاری قطره‌ای باشد که در این زمینه اقدامات زیربنایی لازم صورت گرفته است.

وی افزود: تاکنون برای احداث این پارک جنگلی ۶ و نیم میلیارد ریال هزینه شده است که برای اتمام آن به بیش از ۱۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قم گفت: برای کشت نهال‌ها در این پارک ۴۰ درصد از خاک منطقه، ۴۰ از خاک زمین‌های کشاورزی اطراف کاشان و ۲۰ درصد کود استفاده شده است.

عفتان، ابزار امیدواری کرد در صورت تأمین اعتبار این پروژه تا دو سال آینده شاهد بهره برداری کامل این پارک باشیم که بعد از اتمام، پروژه به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.