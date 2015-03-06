پارک جنگلی ثامن الائمه(ع) برکات بسیاری برای زائران و مردم قم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق صالحی منش در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی فاز اول درختکاری پارک جنگلی ثامن الائمه(ع) در قم در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این پارک جنگلی با بودجه سفر مقام معظم رهبری در سال ۸۹ به قم مصوب و از سه سال قبل نیز طراحی آن صورت گرفت که امروز با حضور دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور شاهد آغاز عملیات اجرایی فاز اول درختکاری آن هستیم.

وی ابراز امیدواری کرد که این پروژه ملی برکات فراوانی هم برای شهروندان قمی و هم زائران حضرت علی بن موسی الرضا(ع) که از مسیر آزاد راه قم به گرمسار تردد می‌کنند داشته باشد.

استاندار قم، افزود: استانداری قم نیز خود را متعهد می‌داند در راستای تکمیل این پارک جنگلی بر اساس پیش بینی‌های انجام شده مشارکت داشته باشد.

حجت الاسلام صالحی منش، عنوان کرد: آبیاری قطره‌ای در راستای احداث این پارک جنگلی مورد توجه قرار گرفته است که امیدواریم آغاز خوبی برای توجه بیشتر مسئولان به امر باشد و الگوی آبیاری در قم تغییر کند تا از منابع آبی موجود حداکثر بهره برداری صورت گیرد.

استاندار قم بیان داشت: شخصیت‌های بزرگ نظام در راستای احداث این پارک مشارکت داشته و امیدواریم این پارک ملی هر چه زودتر تکمیل و مورد بهره برداری قرار گیرد و همگان از اثرات مثبت آن بهره‌مند شوند.