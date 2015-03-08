به گزارش خبرنگار مهر، در سالگرد خاموشی ایرج افشار مجله بخارا با همکاری گنجینه پژوهشی ایرج افشار، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، بنیاد ملت و مرکز دایره العمارف بزرگ اسلامی مراسمی به نام «گلگشت در وطن» را به یاد او برگزار می‌کند.

در این مراسم به زمینه‌ای دیگر از نحوه تحقیقات ایرج افشار که به صورت سفرنامه است، پرداخته می‌شود.

بخشی از سفرنامه‌های ایرج افشار پیش از این در کتابی به نام «گلگشت در وطن» منتشر شده است، در شب «گلگشت در وطن» همسفران وی: عبدالرحمان عمادی، محمدحسین اسلام‌پناه و دکتر محمد اسلامی از مشاهدات و تجربیات خود در همسفری با او سخن خواهند گفت و دکتر میلاد عظیمی که از سوی گنجینه پژوهشی ایرج افشار در حال گردآوری و تدوین سفرنامه‌های منتشرنشده ایرج افشار است، شرحی از مجموعه سفرنامه‌های او را ارائه خواهد داد.

همچنین تعدادی از عکس‌های سفرهای ایرج افشار در طی بیش از ۶۰ سال و فیلم مستندی از آخرین سفر ایرج افشار به نمایش گذاشته خواهد شد.

این مراسم ساعت ۵ عصر فردا دوشنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۳ در کانون زبان فارسی به نشانی خیابان ولیعصر، سه راه زعفرانیه، خیابان عارف نسب، شماره ۱۲، برگزار می‌شود.