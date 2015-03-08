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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۵۶

موسسه طلوع اعلام کرد:

آغاز ثبت نام دوره آموزشی بررسی آراء و اندیشه های مطهری در بهار ۹۴

آغاز ثبت نام دوره آموزشی بررسی آراء و اندیشه های مطهری در بهار ۹۴

در دوره آموزشی بررسی آراء و اندیشه های شهید مطهری فصل بهار، علیرضا مختار پور به بیان چکیده ای از اندیشه ها و جمع بندی تعدادی از کتب تألیف شده شهید مطهری می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مختارپور نویسنده و از فعالان عصر فرهنگ و کتاب است که در سوابقش معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد، مدیر کل کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد، مدير انتشارات اهل قلم، مدیر انتشارات اميركبير وجود دارد.

كتاب «معارف انقلاب» جديدترين اثری است كه با مروری بر ديدگاه‌های حضرت امام خامنه‌ای (مدظلّه‌العالي)، درباره‌ماهيت انقلاب اسلامی به كوشش عليرضا مختارپور دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله العظمی سيدعلی خامنه‌ای تأليف و منتشر شده است.

دوره آموزشی بررسی آراء و اندیشه های شهید مطهری با تدریس مختارپور، در ۵ جلسه کلاس ۱.۵ ساعته در روزهای دوشنبه  ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ برگزار می گردد.
ثبت نام به صورت اینترنتی و از طریق سایت موسسه طلوع به نشانی toluehagh.ir خواهد بود.

شروع دوره ها از ۱۵ فروردین ۱۳۹۴ می باشد. ﻿

کد مطلب 2513791

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