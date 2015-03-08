واکنش میررجبی به فروش پیست خور / از نظر ماواگذاری صورت نگرفته است

حسین میرجبی در گفتگو با مهر، درباره آخرین پیگیریها درباره تعیین تکلیف و وضعیت پیست اسکی خور گفت: این پیست در سال ۱۳۵۳ طی مصوبه شورای عالی اداری در اختیار سازمان ورزش قرار گرفت.

وی با تاکید بر اینکه تمام اراضی منطقه ملی است و متعلق به دولت است، تصریح کرد: براین اساس هرگونه واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی مگر با مجوز کمیسیون مستندسازی و با موافقت شورای عالی حفاظت محیط زیست ممنوع است.

میررجبی در واکنش به این پرسش که واگذاری انجام شده است یا نه و اقدام شما در این شرایط چیست، تاکید کرد: از نظر ما واگذاری صورت نگرفته و اگر هم باشد، فروش نرفته و هرگونه واگذاری ممنوع است و برخورد قانونی اعمال خواهد شد.