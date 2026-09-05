بلومبرگ: اوکراین موشک پدافندی کافی برای زمستان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری بلومبرگ با اشاره به داده‌های طرف اوکراینی که طبق آن کی‌یف دست‌کم به ۳۰۰ موشک مدرن نوع «پک-۳» برای سامانه پاتریوت نیاز دارد، نوشت: اوکراین در زمستان پیش‌رو با کمبود جدی موشک‌های پدافند هوایی مواجه خواهد شد.

به گزارش این نشریه، آمریکا تنها ۸۰۰ عدد موشک مدرن «پک-۳» پاتریوت و همچنین ذخیره‌ای از انواع قدیمی و ناکارآمد «پک-۲» را در اختیار دارد.

بسیاری از کارشناسان، تجاوز آمریکا به خاک ایران را یکی از دلایل کاهش توانایی واشنگتن و متحدانش در حوزه پدافندی ارزیابی کرده اند.

این کارشناسان معتقدند که ایران توانسته است با موشک ها و پهپادهای ارزان قیمت خود، موشک های پدافندی بسیار گران قیمت و کمیاب آمریکا را از بین ببرد.