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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

بلومبرگ: اوکراین موشک پدافندی کافی برای زمستان ندارد

بلومبرگ: اوکراین موشک پدافندی کافی برای زمستان ندارد

یک رسانه بین‌المللی نوشت اوکراین در زمستان با کمبود جدی موشک‌های پدافند هوایی مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری بلومبرگ با اشاره به داده‌های طرف اوکراینی که طبق آن کی‌یف دست‌کم به ۳۰۰ موشک مدرن نوع «پک-۳» برای سامانه پاتریوت نیاز دارد، نوشت: اوکراین در زمستان پیش‌رو با کمبود جدی موشک‌های پدافند هوایی مواجه خواهد شد.

به گزارش این نشریه، آمریکا تنها ۸۰۰ عدد موشک مدرن «پک-۳» پاتریوت و همچنین ذخیره‌ای از انواع قدیمی و ناکارآمد «پک-۲» را در اختیار دارد.

بسیاری از کارشناسان، تجاوز آمریکا به خاک ایران را یکی از دلایل کاهش توانایی واشنگتن و متحدانش در حوزه پدافندی ارزیابی کرده اند.

این کارشناسان معتقدند که ایران توانسته است با موشک ها و پهپادهای ارزان قیمت خود، موشک های پدافندی بسیار گران قیمت و کمیاب آمریکا را از بین ببرد.

کد مطلب 6937692

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