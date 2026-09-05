جنجال تازه برای اینفانتینو؛ ترامپ و کوشنر در کانون انتقادها

به گزارش خبرنگار مهر، هواداران خشمگین فوتبال با نصب یک بیلبورد بزرگ در میدان تایمز نیویورک، خواستار برکناری جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، شدند؛ اقدامی که در پی افزایش جنجال‌ها و انتقادها از عملکرد رئیس فیفا صورت گرفته است.

رسانه «dailymail» نوشت: اینفانتینو حتی پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا با انتقادهای زیادی مواجه شده بود. او در اقدامی بحث‌برانگیز، جایزه‌ای با عنوان «جایزه صلح فیفا» را که به‌تازگی ایجاد شده بود به دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، اهدا کرد و سپس از ترامپ دعوت کرد تا جام قهرمانی را به تیم برنده جام جهانی اهدا کند.

پس از آن نیز طرح محرمانه‌ای درباره فروش سهام و منافع مرتبط با جام جهانی به جاشوا کوشنر افشا شد؛ موضوعی که واکنش منفی گسترده هواداران فوتبال در سراسر جهان را به دنبال داشت.

پس از افشای این طرح توسط روزنامه تایمز، که منتقدان معتقدند می‌توانست میلیون‌ها دلار برای اینفانتینو درآمد ایجاد کند، فشارها برای کناره‌گیری رئیس فیفا افزایش یافت و حتی تهدیدهایی درباره تحریم مسابقات از سوی برخی نهادهای فوتبالی، با محوریت اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا)، مطرح شد.

در ادامه این اعتراض‌ها، گروهی از هواداران فوتبال از سراسر جهان یک بیلبورد در میدان تایمز نیویورک نصب کردند و خواستار استعفای اینفانتینو شدند. این بیلبورد از ساعت ۶ صبح روز چهارم سپتامبر به وقت شرق آمریکا در تقاطع خیابان برادوی شماره ۱۵۰۰ و خیابان ۴۳ غربی به نمایش درآمد.

برگزارکنندگان این اقدام در بیانیه‌ای اعلام کردند: ما پیش از هر چیز هوادار فوتبال هستیم و معتقدیم صدای ما بازتاب‌دهنده احساسات هواداران در سراسر جهان درباره اینفانتینو و تهدیدی است که او برای آینده فوتبال ایجاد می‌کند.

آنها اینفانتینو را به فریب، باج‌گیری و تهدید فیفا، اعضای تیم مدیریتی خود و مدیران ارشد فوتبال جهان متهم کردند و مدعی شدند که او تلاش کرده فوتبال بین‌المللی را در اختیار افرادی قرار دهد که با فعالیت‌های بحث‌برانگیز ارتباط دارند و هواداران را صرفاً به چشم منبع درآمد می‌بینند.

در ادامه این بیانیه آمده است: «برای ما روشن است که کوشنر و همکارانش می‌خواهند مالک دارایی‌های فوتبال، یعنی هواداران و بازیکنان، شوند تا از آنها هر طور که می‌خواهند استفاده کنند و همزمان از قدرت نرم فوتبال بین‌المللی به عنوان ابزاری برای اعمال نفوذ و کنترل بهره ببرند.

برگزارکنندگان همچنین با انتقاد شدید از اینفانتینو عنوان کردند: اینفانتینو که قرار بود فوتبال را در برابر چنین خطرات بزرگی محافظت کند، با اشتیاق آن را در اختیار آنها قرار داد و با یک جایزه صلح جعلی مسیر را برای این کار هموار کرد؛ در حالی که تنها شرطش این بود که سهمی از آن دریافت کند. این اقدام شرم‌آور است.

این گروه از هواداران از تمامی علاقه‌مندان به فوتبال خواسته‌اند اینفانتینو را در ورزشگاه‌های خود فردی نامطلوب بدانند و از کنفدراسیون‌های قاره‌ای و فدراسیون‌های عضو بخواهند هرچه سریع‌تر برای برکناری او اقدام کنند.

آنها همچنین خواستار آن شده‌اند که تا زمان برکناری اینفانتینو، فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها دعوت از او برای حضور در تورنمنت‌ها و مسابقات را لغو یا او را از حضور در این رقابت‌ها منع کنند.