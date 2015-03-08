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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۱۱

در ۱۱ ماهه اول امسال؛

تولید خودرو از مرز یک میلیون دستگاه گذشت

تولید خودرو از مرز یک میلیون دستگاه گذشت

تولید انواع خودرو در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن امسال با رشد ۵۸.۲ درصدی نسبت به ۱۱ ماهه سال گذشته به مرز یک میلیون و ۳۹ هزارو ۹۴۳دستگاه رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ۱۱ ماهه نخست امسال تولید خودروهای سواری بیش از ۸۸۱هزار و ۴۶۷ دستگاه رسید که در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۹۲ رشد ۵۸ درصدی را نشان می دهد.
در این مدت تولید وانت بیش از ۱۳۹ هزار و ۷۱۷دستگاه، کامیون ۱۸ هزار و۱۷۹دستگاه، اتوبوس ۴۴۲دستگاه و مینی بوس ۱۵۸ دستگاه تولید شده است.

در بهمن  امسال ۱۰۷ هزار و ۴۸۷ دستگاه انواع خودرو تولید شده است که این در مقایسه با مدت مشابه خود در دی سال گذشته، رشد۳۲درصدی را نشان می دهد.

همچنین در این مدت از این تولید ۹۰هزار و ۳۰۵ دستگاه به تولید خودروهای سواری اختصاص دارد که نسبت به بهمن  سال گذشته از رشد ۳۲.۴ درصدی در حوزه خودروهای سواری حکایت دارد.

در دی امسال ۱۴ هزار و ۵۷۳ دستگاه وانت، ۲هزار و ۵۱۹ دستگاه انواع کامیون، اتوبوس به تعداد ۶۰ دستگاه و ۳۰ دستگاه مینی بوس و میدل باس تولید شده بود.

کد مطلب 2514047

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